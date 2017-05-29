В гостях у одного из старейших резидентов ПВТ: репортаж из офиса Applied Systems

Applied Systems специализируется на разработке решений по комплексной автоматизации оборудования и технологических процессов. Решения, разработанные компанией, используют в своей ежедневной работе инженеры лидирующих мировых автопроизводителей: Volkswagen, BMW, Daimler, General Motors, Porsche. KV.by прогулялись по офису компании, которая располагается в непривычном для ИТ-компаний месте – микрорайоне Каменная горка – и узнали подробности жизни одного из старейших резидентов Парка высоких технологий.

История ООО «Прикладные cистемы» начинается с уже довольно далекого 1997 года. С самого начала компания специализируется на выполнении проектов в области промышленной автоматизации, рассказывает директор компании Сергей Усович.

- Наша работа заключается в оказании услуг по разработке программного обеспечения, используемого в системах наладки оборудования, системах контроля состояния, системах поверки и калибровки, для сбора и анализа данных в режиме реального времени.

- Компания начала с небольших проектов, но сумела добиться впечатляющих результатов. Благодаря отличному качеству разрабатываемого программного обеспечения, которое обеспечивает высокая квалификация и мотивированность сотрудников, а также жесткая система автоматического тестирования, созданная и внедренная в Applied Systems, мы завоевали репутацию надежного партнера у заказчиков из Австрии и Германии, с которыми работаем уже многие годы, развиваясь вместе с ними.

Программное обеспечение компании успешно применяется в следующих областях: автоматизация тестирования в автомобильное промышленности, в том числе контроль токсичности выхлопных газов; автоматизация систем хранения и обработки информации; системы автоматизированного хранения и сортировки грузов и багажа; балансировка систем отопления и охлаждения. Сейчас разрабатывается система по учету и контролю ядерных материалов.

Сергей вспоминает недавнее время, когда выхлопы от автомобилей хорошо чувствовались в воздухе на улицах нашего родного Минска. Но ситуация явно поменялась в лучшую сторону, и Applied Systems приложили к этому руку.

- Сейчас разбивается стереотип, что машины являются главным источником выброса газов в окружающую среду. Своими разработками мы помогаем сделать воздух чище.

Дружная команда профессионалов

На данный момент в штате трудится порядка пятидесяти человек. При этом 13 из представляют прекрасную половину человечества. Средний возраст команды - 30 лет.

В Applied Systems, в отличие от распространенной практики привлекать сотрудников со стороны во время большой загрузки, такой метод не используется.

- Человек должен быть полностью отдан какой-то одной работе. Да и специфика нашей деятельности: важность, сложность и, часто, срочность решаемых задач, не оставляет времени на предварительную подготовку, требует от сотрудников высокого профессионализма, четкого понимания прикладной области и т.д., не дает возможности подключения людей со стороны.

К слову, большой текучки кадров у нас не наблюдается, не более 3-4 человек в год покидают компанию.

Попасть на работу в Applied Systems сможет далеко не каждый желающий.

Сфера работы компании – автоматизация промышленности – обязывает нас набирать в штат только людей, обладающих профильным техническим образованием, в основном это выпускники БГУ, БГУИР и БНТУ.

При подборе сотрудников специалисты компании обращают внимание на профессионализм, коммуникабельность, умение работать в команде.

Несмотря на специфическую область работы, место гуманитариям в команде все же есть. Для «нетехнарей» доступны должности дизайнера, маркетолога, юрисконсульта, технического писателя.

Все наши программисты читают, пишут и говорят по-английски, а некоторые и по-немецки, поскольку основные партнеры компании находятся в Австрии и Германии.

Джуниоров принимают на работу после успешного выполнения тестовых заданий и собеседования. Обязательны желание работать, способность развиваться, высокое чувство ответственности за порученную работу, умение выполнять ее в срок.

С высшими учебными заведениями Applied Systems работает в тесной связке. Обычно студенты принимаются на работу с третьего курса и обучаются с использованием собственных, разработанных в компании программ, получая знания и умения, удовлетворяющие предъявляемым требованиям. Каждый год возможностью попасть по распределению на работу пользуются несколько выпускников, которые положительно зарекомендовали себя.

Хочешь развиваться – компания поможет

Специалисты компании принимают участие в семинарах и конференциях, как в качестве слушателей, так и с докладами, учатся на курсах повышения квалификации, обеспечиваются необходимой литературой.

Интересная схема работает и при изучении иностранных языков. Чем выше уровень знания языка, тем выше процент возмещаемых затрат. Такая вот прогрессирующая мотивация.

Applied Systems предоставляет сотрудникам бесплатное медицинское обслуживание. Помимо достойной оплаты труда компания выделяет средства на занятие спортом.

Для сотрудников установлен гибкий график, нет никакого дресс-кода, все обеспечены комфортабельными и современными рабочими местами.

Отдельно стоит сказать про совместный отдых. В Applied Systems этому отводится важная роль.

- Чем лучше сотрудники знают друг друга, тем лучше происходит процесс коммуникации, что в конечном счете сказывается на продуктивности и установлении внутри коллектива хорошей рабочей обстановки.

Каждый год для сотрудников и членов их семей организуются корпоративные праздники, экскурсии, летние и зимние выезды на природу и спортивные мероприятия. Огромное удовольствие доставляют игры в лазертаг, футбол, катание на лошадях, катание на велосипедах и многое другое.

В начале июня традиционно устраивается праздник для детей. На Новый год каждый ребенок получает интересный индивидуальный подарок. А при рождении ребенка сотрудник получает не только поздравления от коллег и руководства, но и премию.

- Есть в Applied Systems команда умников и умниц, которая регулярно принимает участие в игре «Мозгобойня» и даже иногда занимает призовые места.

Чай, кофе и сало на десерт

В офисе есть просторная кухня с микроволновкой, холодильником, в котором нас ждал необычный сюрприз. Помимо стандартных печенек, чая и кофе, которые в изобилии доступны сотрудникам, каждый желающий может подкрепиться…. салом. Да, именно салом. Уже на протяжении почти десятка лет оно есть в морозилке для особо проголодавшихся.