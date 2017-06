Простой, компактный, современный: обзор саундбара LG SH5B

На тесте KV.by саундбар от компании LG, модель SH5B.

Однако перед непосредственно обзором разберемся (кому-то напомним), что представляет собой устройство с таким названием.

Саундбар (от англ. Sound (звук) и Bar (полоса, планка, брусок)) – звуковая панель, вытянутая горизонтально, чаще – многополосная аудиоколонка. Изначально, устройство предназначалось для расширения штатных звуковых возможностей телевизора (которые каждый год становятся все тоньше), но со временем превратилось в полноценную аудиосистему, конкурирующую по звучанию с домашним кинотеатром и нередко превосходящую его по функциональности.

Залог успеха прост – компактность (объединение 2.0 или даже 5.0/5.1 системы в одном корпусе), отсутствие необходимости размещать, направлять и подключать отдельные аудиоколонки, мощное объемное звучание, обеспечиваемое цифровой обработкой сигнала различными декодерами. Да, объемный звук выходит с приставкой псевдо-, но от этого он не перестает нравиться большинству пользователей, получивших при этом стильный внешний вид, компактный размер, отсутствие проводов и впечатляющий функционал.

Современные саундбары часто обладают отдельным полноценным (что важно, беспроводным) сабвуфером, способны проигрывать оптические диски, принимать радиостанции, взаимодействовать с flash накопителями, интегрироваться в домашнюю беспроводную сеть, управляться с мобильных устройств, выходить в Интернет.

Напоследок, оговоримся в терминах. В случае нижеприведенного обзора с одной стороны саундбар – это устройство, система, состоящая из длинной горизонтальной колонки и отдельного сабвуфера, с другой стороны саундбар по определению – это и есть та самая длинная колонка, которую так называть логичней, нежели «основным блоком», как это сделано в руководстве по эксплуатации. Впрочем, это лишь субъективное мнение, главное, чтобы не возникало путаницы.

Комплект поставки, технические характеристики,

Поставляется саундбар (система) в занятного вида картонной коробке размерами 1035х415х220 мм.

Масса коробки со всем содержимым при этом составляет 9 кг, так что с доставкой устройства домой общественным транспортом особых проблем быть не должно. Благо, в коробке предусмотрена удобная ручка для переноски.

Внутри коробки находятся:

- саундбар (основной блок);

- беспроводной сабвуфер;

- пульт дистанционного управления;

- батарейки типа ААА, 2 шт.;

- блок питания;

- кабели питания, 2 шт.;

- оптический кабель, 1 шт.

- настенные кронштейны, 2 шт.;

- шаблон для крепления кронштейнов;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Технические характеристики приведены из руководства по эксплуатации:

Параметр Значение Выходная мощность усилителя: - саундбар - сабвуфер 320 Вт 2х60 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 10 %) 200 Вт (3 Ом, 80 Гц, THD 10 %) Доступная частота дискретизации входного аудиосигнала 32 кГц; 44,1 кГц; 48 кГц; 96 кГц Форматы и обработка аудио Dolby Digital, DTS Digital Surround, WMA, LPCM, FLAC (до 192 кГц), OGG (до 48 кГц), WAV, MP3 Входы/выходы: - optical in (цифровой вход) - portable in (стерео разъем 3,5 мм) - HDMI in (вход HDMI) - HDMI out (выход HDMI) 1 шт. 1 шт. 1 шт. (19 pin, тип А) 1 шт. (19 pin, тип А) Коммуникации: - USB 2.0 - Bluetooth 1 шт. (500 мА) 4,0 Подключение к источнику звука: - саундбар - сабвуфер проводное/беспроводное (Bluetooth) беспроводное Электропитание: - саундбар - сабвуфер через блок питания ~ 220 В, 1,2А / =25 В, 1,52 А ~ 220 В, 50 Гц Габаритные размеры: - саундбар - сабвуфер 945х53х85 мм 320х252х171 мм Масса: - саундбар - сабвуфер 2,6 кг 4,2 кг

Заявленные особенности устройства (с сайта www.lg.com):

- 2,1-канальное звучание;

- широкий выбор источников звука;

- адаптивное управление звуком (ASC), пользовательский эквалайзер с предустановками;

- автоматический запуск при активации источника сигнала;

- автовыключение;

- автоматическая регулировка громкости;

- синхронизация звука с изображением;

- ночной режим;

- дистанционный пульт, управление с помощью пульта ТВ;

- дисплей с функцией автовыключения;

- USB Host.

Внешний вид, функциональность

Система выполнена в черном цвете с элементами отделки «под хром».

Корпус саундбара выполнен из пластика, поверхность матовая. Устанавливается он на две продолговатые (47 мм) резиновые ножки, также предусмотрена возможность крепления его винтами в двух местах на кронштейны (штатные или выбранные пользователем).

Вся передняя сторона саундбара закрыта декоративной металлической решеткой. За ней различимы контуры четырех динамиков (по два с каждой стороны), ИК-приемника и матричного индикатора. Торцы корпуса и его задняя сторона оформлены ребрами жесткости, а-ля корпус внешнего аудио усилителя.

Верхняя грань саудбара ничем особенным не выделяется – на ней размещены наклейки рекламного и технического характера, маркировки элементов управления.

Коммутация и управление саундбаром осуществляется на задней панели. В специальных углублениях в корпусе расположены разъемы optical in, portable in, DC in, порты HDMI in, HDMI out, USB, а с правой стороны – четыре механические кнопки питание, F, +, – .

В отличие от саундбара корпус сабвуфера в основном выполнен из дерева (задняя панель все же пластиковая). Боковые стороны оклеены декоративной пленкой черного цвета, передняя сторона закрыта акустическим грилем – натянутой на деревянный каркас тканью. В связи с этим низкочастотный динамик взгляду не доступен.

Устанавливается сабвуфер на четыре добротные резиновые «ножки-таблетки». Подключение его беспроводное, так что элементов коммутации и управления на нем по минимуму. На задней панели имеется разъем питания 220 В, 50 Гц, светодиодный индикатор, сигнализирующий о состоянии соединения, небольшая механическая кнопка pairing – не трудно догадаться, для ручного сопряжения с саундбаром. Здесь же расположен порт фазоинвертора, снабженный экспоненциальным расширителем для предотвращения струйных шумов.

В комплекте с устройством идет небольшой (109х44х18 мм) пульт дистанционного управления. Он также черный, пластиковый, с удобными резиновыми кнопками. Предназначение кнопок сверху вниз, слева направо:

- питание – включение/выключение саундбара, перевод его в режим ожидания;

- F – выбор источника входного сигнала;

- Sound Effect – выбор звукового эффекта (предустановленный или адаптивный);

- + – увеличение (громкости, уровня высоких и низких частот);

- Ночной режим – включение/отключение одноименной функции;

- MUTE – отключение звука;

- – – уменьшение (громкости, уровня высоких и низких частот);

- Тембр – корректировка уровня высоких и низких частот, громкости сабвуфера.

- Перемотка назад – одноименная функция, поиск фрагмента;

- Воспроизведение/пауза – одноименная функция;

- Перемотка вперед – одноименная функция, поиск фрагмента;

- Folder + – поиск папки на подключенном USB устройстве;

- Repeat – воспроизведение с повторением/в случайном порядке;

- Auto Vol – включение/отключение функции автоматической регулировки громкости;

- Folder – – поиск папки на подключенном USB устройстве;

- Auto Sync – синхронизация звука и изображения, активация функции управления устройством пультом от телевизора;

- Auto Power – активация функции автоматического запуска устройства при активации источника сигнала, активация функции автоматического отключения матричного индикатора.

Подключение саундбара (системы) не вызывает сложностей. Необходимо лишь подключить источник звука выбранным способом (комплектным оптическим кабелем, сигнальным кабелем со штекером 3,5 мм, кабелем HDMI, посредством Bluetooth, использовать USB устройство), подать питание на элементы системы (напрямую 220 В на сабвуфер, через комплектный блок питания на саундбар), дождаться сопряжения сабвуфера и саундбара (происходит в течение 10 секунд, индикатор подключения на сабе при этом горит зеленым), выбрать подключенный источник (на пульте или на саундбаре кнопкой F). Устройство готово к использованию.

Громкость саундбара (системы) регулируется пультом или кнопками на задней панели в пределах от 0 до 100. Уровень высоких и низких частот регулируется только пультом в пределах от -5 до +5. Уровень громкости сабвуфера регулируется также пультом от -15 до + 6.

К слову сказать, в комплекте с саундбаром идет подробное, на 38 страницах формата А4, руководство по эксплуатации с подробным описанием всех возможностей устройства. Хватает там и различных технических оговорок (см. ниже), так что перед началом эксплуатации обязательно рекомендуем его к прочтению.

Некоторые особенности эксплуатации (те самые оговорки):

- работа по HDMI возможна при поддержке источником (телевизором) технологии HDMI ARC (Audio Return Channel – реверсивный звуковой канал);

- управление саундбаром пультом от телевизора возможно при поддержке источником (телевизором) технологии HDMI CEC (Consumer Electronics Control – управление бытовой электроникой). Коммерческие названия, указывающие на совместимость с данной технологией: SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic);

- работа с USB устройством как источником сигнала возможна при выполнении следующих условий: файловые системы FAT32/NTFS, поддержка USB 2.0, максимальное количество файлов не более 2000, максимальное количество каталогов не более 200 и так далее;

- активация функции автоматического отключения дисплея производится удержанием кнопки Auto Power в течение двух секунд. Простое нажатие кнопки активирует функцию автоматического запуска устройства при активации источника сигнала (работает только с Bluetooth, оптическим подключением, фирменным подключением LG TV);

- в зависимости от источника звука и выбранных предустановок эквалайзера (Standart/Cinema) или активации функции адаптивного управления звуком (ASC, когда он анализируется и оптимизируется по частотам в режиме реального времени) звук может отсутствовать или иметь низкий уровень, что не является дефектом. Также при изменении источника звука может потребоваться сброс эффекта;

- синхронизация звука и изображения (в штатном режиме с помощью кнопки Auto Sync можно выставить задержку от 0 мс до 300 мс с шагом 10 мс) не работает, когда источником сигнала является USB устройство.

Конструкция

Чтобы добраться до содержимого саундбара, нужно открутить без малого 19 винтов. Взору открывается двухсторонняя печатная плата на SMD-компонентах. Качество пайки хорошее, плотность монтажа средняя.

Замеченные микросхемы «россыпью» для узкой аудитории:

- MLC3730ST – 8-bit I/O type microcontroller with voice function;

- Pulsus PS9860 – 8-channel 192 kHz 24 bit digital audio processor;

- Silicon Image Sil9533CNUC – HDMI receiver;

- MCS MB8811C1T – Bluetooth module;

- Cirrus 8422CN – 24 bit Stereo Converter;

- PCM 1808 – Stereo ADC with single-ended inputs.

Понравилось, что много внимания уделено вопросам экранирования (частей схемы, шлейфов, модульных сборок), а также обмотанные поролоном провода, идущие к динамикам.

Головки, кстати, скрыты за несъемными пластиковыми крышками.

Частично их конструкцию удалось подсмотреть, приподняв декоративную металлическую решетку. Используются два купольных твиттера с поролоновыми подвесами и пластиковыми колпачками и соответственно две среднечастотных головки с бумажными диффузорами, резиновыми подвесами и тканевыми вогнутыми колпачками.

Как уже отмечалось выше, корпус саба выполнен из дерева – из плит ДСП 10-11 мм толщиной. Срез плит удовлетворительный, проклейка швов выполнена качественно, одна из стен дополнительно усилена деревянным уголком. Демпфирующего материала (синтепона, ваты) внутри корпуса нет.

Порт фазоинвертора сделан из картона, с двух сторон на трубу надеты пластиковые расширители. На внутренний, при этом, приклеена защитная сеточка, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов.

Магнитная система низкочастотного динамика не экранирована. Из-за «мертвого» крепления к корпусу акустического гриля изучить конструкцию НЧ-головки не удалось.

Встроенный усилитель организован на печатной плате, прикрепленной к пластиковой стенке сабвуфера.

Нареканий к качеству монтажа и компоновке элементов также нет. Основное усиление реализовано, судя по всему, на двух транзисторах, маркировки которых, увы, оказались недоступны.

Прослушивание и измерение

В течение недели саундбар был подключен к телевизору, персональному компьютеру, смартфону на ОС Android. Озвучивалось кино, видео, прослушивались mp3, тестовые диски Prime Test CD и прочее. Громкость и тембр выставлялись индивидуально под ситуацию.

Самым ярким впечатлением от прослушивания системы был, как это банально не звучит, запас по громкости. Комфортное озвучивание помещения площадью 19 м2 происходило при уровне громкости, не превышающим 30 %. Слушать систему на максимуме, субъективно, можно только на открытом воздухе. И дело даже не в сбегущихся в перспективе соседях, просто ушам от такого напора уже как-то некомфортно.

Звучание при этом чистое, открытое, с хорошей энергией и «присутствием» вокала и музыкальных инструментов – хватает средних и высоких частот. На фоне такой музыкальной почти идиллии слегка отстал бас. Он мощный, явно доминирует в звучании, не гулкий и даже мягкий, но как-то «рыхловат», не достаточно сконцентрирован своей атакой. В результате больше понравились настройки, когда басу отдана второстепенная роль поддержки, а на передний план выступают средние и высокие частоты.

Измерения проводились с помощью измерительного микрофона NTI MiniSPL и звуковой карты Creative Audigy SE. Уровень общей громкости в связи с большим его запасом был выставлен на четверть, регуляторы тембров – на середину.

Измерялись осевые амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) сабвуфера и саундбара (отдельно его левой и правой части). В связи с игрой динамиков саундбара на закрытые объемы, ограниченные вышеотмеченными крышками (см. конструкцию), такой подход показался вполне уместным.

Для начала было изучено влияние на звучание кнопки Sound Effect на пульте – существуют предустановки Standart, Cinema и то самое адаптивное управление звуком (ASC), когда АЧХ подстраивается под источник. Видно, что изначально в этом режиме АЧХ повторяет предустановку Standart.

Самое неоднозначное измерение, но, тем не менее – АЧХ левой и правой стороны саундбара – почти одинаковы, с небольшими нюансами.

Уровень высоких частот регулируется идеально, на ± 5 дБ, что соответствует отображаемым на матричном индикаторе пределам.

Громкость сабвуфера регулируется в широких пределах – от принципиального отсутствия басов до уровня, прилично больше громкости саундбара.

Скорее всего, причиной «рыхлости» баса стал провал в АЧХ на 95 Гц.

Уровень низких частот также четко регулируется, на ± 4 дБ.

Наконец, общий вид АЧХ системы, с влиянием порта фазоинвертора в ближней зоне.

Общая неравномерность АЧХ составляет ± 5 дБ – хороший результат.

Заключение

Саундбар LG SH5B является классическим современным устройством в своем классе, со всеми вытекающими отсюда достоинствами (простота установки, компактные размеры, широкий функционал) и, на наш взгляд, отсутствием недостатков. Если бы речь шла о заявленном 4.0/4.1- или 5.0/5.1-канальном звучании, а в наличие были бы только саундбар и сабвуфер, тогда да – пришлось бы говорить об отсутствии настоящего, «олдскульного» объемного звучания и лишь псевдо «звуке вокруг». В данном же случае все очевидно честнее.