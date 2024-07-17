В МТС снижены цены на различные устройства Яндекс

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на различные устройства Яндекс. Телевизор Яндекс Станция с Алисой 50" можно приобрести со скидкой 250 рублей, умные колонки — с выгодой до 100 рублей. А при покупке аксессуаров для умного дома можно сэкономить до 30 рублей. Акционное предложение действует по 5 августа 2024 года.

Телевизоры Яндекс — умные телевизоры со встроенным голосовым ассистентом Алиса. Все модели телевизоров Яндекс с Алисой поддерживают высокое разрешение 4К Ultra HD. Изображение выводится на ЖК-панель с подсветкой типа Direct LED, которая обладает высокой яркостью и контрастностью. Качественное звучание и многоканальный звук обеспечивает технология Dolby Audio. Линейка смарт-телевизоров от Яндекса работает на платформе «Яндекс ТВ». Управлять телевизорами с Алисой можно голосовыми командами как с помощью пульта, так и через Яндекс Станцию.

Колонки Яндекс оснащены голосовым ассистентом Алисой — невидимой помощницей, которая может включить музыку, прочитать детям сказку, рассказать о погоде, поставить таймер или будильник, ответить на вопросы. Также девайс может принять участие в управлении Умным домом. Включайте освещение, запускайте робот-пылесос, поддерживайте в доме правильную температуру, влажность и чистоту воздуха с помощью голосовых команд и управляйте Умным домом.

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