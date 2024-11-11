В МТС представлен большой выбор техники Xiaomi c выгодой до 40%

Устройства помогут сделать вашу жизнь более комфортной и безопасной, а управлять ими вы сможете через свой смартфон. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса. Возможно оформление покупок в кредит от банков-партнеров.

Среди предлагаемых устройств Xiaomi — бытовая техника, товары для микроклимата в доме, девайсы для красоты и здоровья, интеллектуальные приборы и многое другое. При покупке устройств через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка.

Техника Xiaomi по выгодным ценам представлена по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KV_newsroom,

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