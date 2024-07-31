Новый умный телевизор Xiaomi TV A 55" 2025 в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи телевизора Xiaomi TV A 2025 с диагональю 55 дюймов. Новинку можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

55-дюймовый безрамочный LED-экран

Процессор Quad-A55

Поддержка функций Chromecast, Miracast

Центр управления умным домом

Два стереодинамика мощностью 20 Вт

Платёж от 73,87 рубля в месяц

Телевизор Xiaomi TV A 55" 2025 оснащен 55-дюймовым LED-экраном с разрешением 3840x2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K UHD. Его матрица обеспечивает угол обзора 178 градусов и частоту обновления кадра 60 Гц. Устройство способно отображать более 1,07 млрд цветов, что позволит наслаждаться красочным и реалистичным изображением. Технология сглаживания движения порадует плавной картинкой во время отображения динамичных сцен.

Внутри установлен высокопроизводительный процессор Quad-A55, работающий при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Для установки приложений и хранения других данных предусмотрено 8 ГБ постоянной памяти. За громкий и насыщенный звук отвечают два стереодинамика суммарной мощностью 20 Вт.

Xiaomi TV A 55" 2025 можно подключить к локальной сети через быстрый двухканальный Wi-Fi с поддержкой частот 2,4/5 ГГц или порт Ethernet. В наличии также разъемы HDMI, USB 2.0, CI Slot и беспроводной модуль Bluetooth 5.0. Телевизор работает под управлением операционной системы Android 11 с поддержкой функций Chromecast, Miracast и Центром управления умным домом.

Стоимость Xiaomi TV A 55" 2025 составит 1699 рублей при оплате сразу или от 73,87 рубля в месяц — при покупке в рассрочку без первого платежа.