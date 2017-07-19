Как зашифровать данные на Android-смартфоне

Представьте, что вы потеряли свой смартфон, работающий на платформе Android, или же он был украден. Сколько личной информации там хранилось? Контактные номера ваших друзей, пароли, личные фотографии и многое другое. Воры, как правило, стирают информацию с украденных девайсов, чтобы иметь возможность их перепродать. Но есть способ убедиться, что ваша личная информация останется в тайне, даже если ваш телефон попал в чужие руки.

Любые данные на Android-устройствах могут быть зашифрованы. Если воры не будут знать ваш пароль, то им понадобятся миллионы лет, чтобы его взломать. Это руководство расскажет вам, как за пять простых шагов зашифровать данные на Android-устройстве.

Сделайте резервную копию (бэкап) телефона

Если у вас нет резервной копии вашего Android -девайса, то первым делом вам следует сделать именно это. Данный шаг позволит вам быть уверенным в том, что если во время процесса шифрования что-то пойдет не так, то ваша информация останется в целости и сохранности. Кроме того, это поможет вам восстановить данные, если с вашим девайсом что-либо случится.

Существует несколько способов выполнить резервное копирование: с помощью встроенной функции Google Sync или же при помощи стороннего приложения, например, Helium. Если же вы хотите добиться максимальной конфиденциальности, сделайте резервную копию своего телефона на ваш ПК с помощью Windows Phone Companion.

Зарядите телефон

После создания резервной копии стоит убедиться, что ваш телефон заряжен минимум на 80%. Также его можно поставить на зарядку во время процесса шифрования. Подобное пригодится в том случае, если что-либо пойдет не так и ваш телефон выключится или перестанет работать.

Помните, что во время процесса шифрования ваш телефон может работать несколько медленнее обычного. Хотя, в современных моделях это может быть совершенно незаметно.

Настройте блокировку экрана

Процесс шифрования будет продолжен только после того, как вы установите блокировку экрана. Если вы ее еще не установили, то откройте «Настройки» >«Безопасность» >«Блокировка экрана» и сделайте это.

В идеале следует выбрать длинный пароль, состоящий как минимум из 12 знаков, включая буквы, цифры и символы. Однако, учитывая тот факт, что вам придется водить этот пароль каждый раз при разблокировке экрана, то, вполне вероятно, проще будет использовать короткий, но более сложный PIN.

Помните, что как только вы активируете блокировку экрана, вам придется вводить пароль каждый раз, когда вы захотите ответить на звонок или сообщение.

Начните процесс шифрования

Оставив телефон на подзарядке, выберите «Безопасность» >«Настройки» и пролистайте вниз до раздела «Шифрование» («Зашифровать устройство»). Внимательно ознакомьтесь с появившимися предупреждениями системы безопасности. После этого вам необходимо будет ввести пароль. С этого момента экран вашего телефона будет разблокирован только после введения выбранного пароля. Если вы его забудете, то вам придется сбросить телефон в заводские настройки.

Чтобы начать процесс шифрования, нажмите «Зашифровать телефон». Пока идет этот процесс, не снимайте телефон с зарядки и старайтесь им по возможности не пользоваться. Когда процесс будет завершен, система сообщит вам об этом – как правило, это занимает около часа.

Отключите функцию Smart Lock

Некоторые Android-девайсы имеют функцию 'Smart lock', которая автоматически разблокирует телефон при определенных обстоятельствах, например, если вы находитесь в определенном месте или же устройство распознало ваше лицо или голос.

Очевидно, что данная функция сводит на нет саму суть шифрования данных, поэтому откройте «Безопасность» > «Настройки» > «Smart Lock» и отключите ее.

Вы также можете изменить тот временной промежуток, через который ваш телефон будет блокироваться. Для этого перейдите в раздел «Настройки»> «Безопасность» и поставьте, к примеру, 5 секунд, чтобы быть уверенным в безопасности ваших данных даже в том случае, если ваш телефон будет украден.

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