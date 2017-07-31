«Я люблю своих клиентов, потому что я люблю свои деньги». Как обычная семья делает перезагрузку известной автошколы

Автошкола «Авто-ритет» работает в Минске с 2010 года. Но весной этого года в ней начались большие перемены – произошла перезагрузка. Школой занялись новые владельцы, которые постарались обновить не только класс для занятий, но и подход к обучению в целом.

«Авто-ритет» - теперь семейный бизнес. Школой занимаются мать и ее старший сын, а со временем к делам приступит и младший. Для семьи такая работа – совсем новая, зато они точно знают, какой должна быть автошкола, в которой хочется учиться.

– Мы полностью обновили материально-техническую базу: у нас новые столы, уютный кабинет, где есть все необходимое не только для продуктивных занятий, но и для ощущения себя дома, рассказывает учредитель школы «Авто-ритет» Елена. – Мы хотели, чтобы в этот класс люди хотели приходить и чувствовали себя непринужденно.

Кабинет для занятий украсили плетеными корзинками ручной работы, чтобы создать домашнюю атмосферу. Любой ученик может сделать себе чаю. Вместо старых громоздких мониторов появились аккуратные новые/ Компьютеры оснащены двумя специальными программами для обучения с последующей успешной сдачей экзамена в ГАИ. Появилась маркерная доска, телевизор, чтобы ученики могли разбирать с руководителем спорные ситуации и разбираться в тонкостях правил.

Сразу после смены руководства в автошколе остались три автомобиля, которые, откровенно говоря, были уже сильно устаревшими. Новое руководство полностью сняло их с учета. Вместо этого появился новый автомобиль из салона, который переоборудовали под учебный. Кроме того, руководство «Авто-ритет» настаивает, чтобы мастера производственного обучения «откатывали» с учениками все упражнения в полном объеме.

– Очень часто слышу о том, что люди просто не ездят столько, сколько положено по программе. Многие даже готовы платить, чтобы восполнить недостаток. А по мне, это неподходящий сервис. Если человек пришел к тебе, будь добр, выполни все, что ему обещал. У меня есть любимая фраза: «Своих клиентов я люблю, потому что я люблю свои деньги».

О том, что в школе нужно что-то менять, Елена задумалась еще, когда ее сын и невестка обучались в «Авто-ритете». И когда появилась возможность, семья тут же перенесла свои идеи в реальность.

– Честно говоря, в 2013 году «Авто-ритет» была образцовой школой, – рассуждает Елена. – Но время идет, требования возрастают, стандарты меняются. И просто необходимо было менять подход, обновить базу, привлечь новых учеников.

7 июля первая группа учеников обновленной автошколы была зарегистрирована в ГАИ. Для них сейчас работает один из опытнейших педагогов, который участвовал в разработке требований к автошколам и точно знает, как нужно проводить занятия.

О планах в школе тоже говорят охотно. Елена, например, мечтает, что в скором времени белорусские программисты сумеют разработать программы для обучения ПДД для планшетов.

– Это моя мечта, – объясняет Елена. – С планшетами было бы намного удобнее и проще, освободили бы много места в классе. Еще я бы очень хотела, чтобы за школой закрепилась хорошая репутация, чтобы люди рекомендовали её друг другу. Возможно, со временем появилось бы несколько классов.

Пока в «Авто-ритет» работают на повышение процента сдачи в ГАИ – это для школы – основное. Дальше будут совершенствовать и класс, и учебные автомобили и подход к обучению. Но уже сейчас к своим ученикам в школе очень лояльны – главное, чтобы было взаимопонимание!