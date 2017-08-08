Как удалить вирус с компьютера?

Все мы хотя бы раз в жизни сталкивались с вредоносными программами. Вредоносная программа – это приложение, которое следит за вами, уничтожает ваши данные или жесткий диск, а также передает кому-либо другому контроль за вашим девайсом. Что бы ни делала подобная программа, она вряд ли принесет пользу вам или вашему компьютеру. И, учитывая огромное количество и разнообразие существующих вредоносных программ, это всего лишь вопрос времени, когда вы подвергнетесь атаке.

Не паникуйте - вот наиболее ценный совет, который можно дать человеку, подозревающему наличие вируса на его компьютере. Кроме того, не стоит думать, что теперь вам придется полностью очистить ваш ПК от всех файлов и начать работу на нем с чистого листа. Чаще всего избавиться от вредоносной программы можно, не затрагивая все содержимое. Да, некоторые данные могут быть потеряны в ходе удаления вируса, но вам вряд ли придется удалить все, что у вас есть.

Для начала вам стоит убедиться, что ваш компьютер действительно заражен вирусом. Существует несколько признаков, позволяющих это распознать. Например, медленная работа или выскакивающее сообщение о повреждении файла при попытке его открыть. Если ваш браузер внезапно меняет начальную страницу или автоматически переходит на незнакомый вам сайт, это также может быть сигналом заражения вредоносным ПО. Также об этом может свидетельствовать частое выключение или поломки компьютера.

Если вы предполагаете, что ваш компьютер заражен, то вам необходимо запустить антивирусную программу. Некоторые вирусы умны настолько, что отключают антивирусник. Если у вас его вообще нет, то самое время его приобрести и установить. Некоторые вирусы попытаются не дать вам загрузить антивирусное приложение. В таком случае, вам необходимо скачать программу на другой компьютер и перенести ее при помощи диска или флеш-карты.

Как обнаружить и удалить компьютерный вирус

По сути, наличие антивирусного программного обеспечения – это практические обязательное требование для всех пользователей операционной системы Windows. Вы можете крайне аккуратно использовать свой компьютер и, исходя из этого, быть уверены, что не подцепите вирус, но правда заключается в том, что создатели вредоносных программ находятся в постоянном поиске новых способов их распространения. На данный момент существует несколько различных антивирусных программ: одни можно установить бесплатно, другие же придется купить. Стоит помнить, что в бесплатной версии почти всегда отсутствуют некоторые важные функции, которые есть в платной версии того же продукта.

Давайте начнем с предположения, что вы можете запустить антивирусное ПО на своем компьютере (чуть ниже мы расскажем, что делать, если вдруг это невозможно). Если у вас стоит самый современный авнтивирусник, который вовремя обновляется, то он должен обнаруживать вредоносные программы на вашем компьютере. У большинства антивирусных ПО есть специальный раздел со всеми обнаруженными к данному моменту вирусами. Выпишите на отдельный листок все названия найденных на вашем компьютере вирусов – это может потом пригодиться.

Многие антивирусные программы могут попытаться удалить или изолировать вредоносную программу. Вам всего лишь надо выбрать необходимый вариант и подтвердить ваш выбор. Для большинства пользователей это наилучший вариант решения проблемы; попытка самостоятельно избавиться от вируса может привести к не лучшим последствиям.

После того, как антивирус сообщит, что вредоносные программы были успешно удалены, вам необходимо выключить или перезагрузить компьютер, а после его повторного включения заново запустить антивирусник. Если он не найдет ни одного вируса, значит проблема решена. Если же вирус будет найден, значит, вам придется заново попытаться его удалить. Если антивирусное ПО раз за разом будет находить одну и ту же вредоносную программу, значит, нужно попытаться удалить ее каким-то другим образом.

Второй лишний

Одна антивирусная программа – хорошо, а две – еще лучше, так? Нет! Антивирус может использовать значительную часть вычислительной мощности вашего компьютера. Использование сразу двух антивирусов существенно замедлит ваш компьютер и может даже привести к его сбою.

Кроме того, далеко не все антивирусные программы совместимы друг с другом, поэтому использование сразу нескольких может сделать ваш компьютер еще более незащищенным, чем отсутствие всяких антивирусов.

Советы по удалению компьютерных вирусов

Если вы не можете получить доступ к своему антивирусному программному обеспечению, или при сканировании раз за разом обнаруживается одно и то же вредоносное ПО, вам может потребоваться запуск компьютера в безопасном режиме. Многие компьютерные вирусы могут хранить файлы в папке реестра Windows. В этой папке содержатся инструкции для операционной системы и важная информация о программах на вашем компьютере. В этой же папке может быть заложена программа, которая запускает вирус вместе с запуском операционной системы. Включив свой компьютер в безопасном режиме, вы получите доступ лишь к ключевым элементам операционной системы Windows.

Попробуйте запустить антивирусное ПО в данном режиме. Если вы увидите, что оно обнаружило новую вредоносную программу, вполне возможно, что именно в этой программе и кроется ключ к решению проблемы. Некоторые вредоносные программы существуют только для того, чтобы скачивать и запускать другие вредоносные программы на вашем компьютере. Будет прекрасно, если вы сможете их все удалить.

Если по какой-то причине ваш антивирусник не может удалить вирус, то придется еще немного постараться. Помните совет о том, чтобы выписать все названия найденных вирусов? Сейчас они нам могут пригодиться. Вам нужно будет найти каждое из выписанных названий в интернете, обязательно на странице используемой вами антивирусной фирмы. Необходимо использовать именно ту фирму, чье антивирусное ПО у вас стоит, потому что разные фирмы иногда дают разные имена одним и тем же вирусам.

На большинстве сайтов антивирусного ПО приводятся все файлы, связанные с конкретным вирусов, а также где эти файлы предположительно можно найти. Возможно, вам придется немного покопаться, чтобы найти каждый файл. Перед удалением любых файлов необходимо сохранить резервную копию папки реестра. Если вы случайно удалите не тот файл, это может затруднить или даже нарушить работу вашего компьютера.

Удалите все связанные с вредоносным ПО файлы, которые есть в вашем списке. Как только это будет сделано, вам нужно будет перезагрузить компьютер, снова запустить антивирусное программное обеспечение и надеяться, что больше никаких вирусов не будет найдено.

Вы также можете обновить регистрационную информацию своих аккаунтов. Некоторые вредоносные программы могут отслеживать ввод с клавиатуры и отсылать ваши пароли и информацию о вас удаленному пользователю. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

Защита от компьютерных вирусов

Существует несколько простых правил, позволяющих защитить себя от компьютерных вирусов. Большинство из них исходят из категории здравого смысла.

Не открывайте вложения или гиперссылки, присланные вам по мейлу незнакомыми людьми. Часто подобные действия могут перевести вас на страницу с вредоносной программой. Если ваша почта настроена на автоматическое открытие подобных ссылок, измените настройки, иначе вы можете подцепить вирус.

То же касается и других сообщений. Гиперссылки на доске объявлений, в сообщениях на Facebook или в личной переписке также могут перенести вас на страницу с вирусом. Обратите внимание на отправителя письма. Ищите любые странности, такие, как ошибки в письме или странные формулировки. Если с адреса знакомого вам человека начинают посылать подозрительные ссылки, то стоит сообщить ему об этом – вполне может стать так, что его аккаунт взломали.

Не заходите на подозрительные веб-сайты. Это касается самых разных ресурсов, начиная со скачивания ПО, музыки и заканчивая пиратским видео и порно. Многие из современных веб-браузеров предупредят вас, если вы попытаетесь перейти на предположительно вредоносный сайт. Обращайте особое внимание на подобные предупреждения и держитесь подальше от таких сайтов.

Обращайте особое внимание на любые окна, которые открываются в момент просмотра веб-страниц. Будьте особенно осторожны, если сайт выводит вам уведомление о том, что вам нужно загрузить последний видеодрайвер, чтобы что-то посмотреть. Это обычный способ распространения вредоносного ПО.

Запускайте антивирусную программу хотя бы раз в неделю. Кроме того, регулярно обновляйте антивирус и вашу операционную систему. Большинство обновлений антивирусного ПО выходят не реже одного раза в неделю, так как фирма добавляет большее количество обнаруженных вирусов в свои базы данных.

Правила, позволяющие избежать заражения вирусом, могут показаться непростыми и требующими слишком большИх усилий, но проще придерживаться этих правил, чем пытаться спасти поврежденный вирусом компьютер.

В худшем случае

Если вы не можете удалить вирус вне зависимости от того, какой метод вы пробовали, возможно, пришло время смириться и выполнить полную очистку системы, включающую форматирование жесткого диска и перезагрузку операционной системы. Подобное действие удалит всю вашу информацию, поэтому перед этим обязательно сохраните резервные копии любых важных файлов без вирусов.

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