7 приложений, которые защитят информацию на Android-смартфоне

В последнее время участились случаи заражения Android-смартфонов различными вредоносными программами. Чаще всего пользователи сами пускают вирус на свой смартфон, устанавливая из непроверенных источников сомнительные приложения. Однако это лишь полбеды. В Сети появляется все больше новостей о зараженных приложениях в Google Play.

Поэтому неудивительно, что антивирусные приложения занимают первые строчки маркетов по скачиваемости. В сегодняшней статье мы рассмотрим несколько популярных и эффективных антивирусных приложений, с помощью которых вы сможете защитить свой смартфон от нежелательных проблем.

Avast Mobile Security & Antivirus

Приложение Avast Mobile Security & Antivirus является одним из наиболее популярных мобильных инструментов для защиты информации. Около 3,5 миллионов пользователей оценили его высшей оценкой в Play Market – пять баллов. Приложение Avast Mobile Security & Antivirus уже давно перешагнуло границы простого антивируса. Сегодня это многофункциональный комплекс инструментов по защите информации: блокировка телефонных звонков, антивор, брандмауэр, возможность закрыть доступ к отдельным приложениям, обеспечение безопасности и конфиденциальности при просмотре веб-страниц, проверка и защита соединений Wi-Fi.



AVG AntiVirus FREE for Android Security 2017

Приложение AVG AntiVirus FREE for Android Security 2017 является еще одним достаточно ценным, с точки зрения пользователей, инструментом защиты информации. Около четырех миллионов пользователей оценили приложение AVG на пять баллов. Совокупное количество пользователей, поставивших высший рейтинг продуктам Avast или AVG, примерно десятикратно превышает количество таких пользователей у каждого из прочих приведенных здесь приложений. AVG AntiVirus FREE for Android Security 2017 обеспечивает защиту смартфона от вредоносных программ, поиск потерянного телефона через Google Maps, сканирование сетей Wi-Fi для поиска проблем шифрования, слабых паролей и других угроз.



Avira Antivirus Security

Приложение Avira Antivirus Security защищает целый ряд мобильных данных: фотографии, контакты, электронные письма, номера кредитных карт. Приложение предусматривает защиту смартфона от шпионских и вредоносных программ, поиск и восстановление потерянного или украденного телефона, другие возможности. В Avira Antivirus Security присутствует интересная функция – демонстрация всех установленных на смартфоне приложений, которые собирают конфиденциальные данные. Элементы управления, расположенные в Сети, дают возможность удалённого доступа ко всем настройкам безопасности приложения. Имеется возможность контролировать несколько устройств через веб-портал.



ESET Mobile Security & Antivirus

ESET Mobile Security & Antivirus – это высококачественный продукт, который защищает данные смартфона. Функции бесплатной версии приложения ESET Mobile Security & Antivirus доступны неограниченное время и включают в себя сканирование по запросу пользователя, анализ загруженных файлов, карантин, защиту смартфона от кражи, поиск уязвимостей защиты USSD, ежемесячные отчёты о безопасности, интеграцию с веб-интерфейсом на сайте my.eset.com и ряд других полезных функций.



Kaspersky Antivirus & Security

Приложение Kaspersky Antivirus & Security блокирует вредоносное ПО и опасные ссылки. Сканирование файлов выполняется в фоновом режиме. Как и прочее ПО этого класса, Kaspersky Antivirus & Security при помощи удаленных инструментов позволяет защитить информацию на потерянном или украденном смартфоне. Приложение помогает фильтровать входящие звонки и тексты: блокировщик вызовов позволяет создать черный список нежелательных телефонных звонков и спам-сообщений.



McAfee Mobile Security

Часть функций приложения McAfee Mobile Security доступны сразу после установки, другая - требует регистрации. Сканирование файлов, оптимизацию и безопасность при веб-серфинге можно использовать без регистрации. Проверки веб-ссылок используются для защиты информации при работе в браузере. Приложение также предоставляет возможность архивации и восстановления данных.



Norton Security and Antivirus

Norton Security and Antivirus является проприетарным программным обеспечением. В приложении отсутствуют брандмауэр и спам-фильтр, но имеется возможность создать архив данных. Приложение автоматически сохраняет данные о местоположении смартфона в момент, когда батарея разряжена. Защищенный поиск дает возможность предварительно увидеть рейтинг безопасности для каждого из результатов поиска. Тем самым приложение уберегает пользователей от посещения зараженных сайтов.

Вывод

Подводя итог можно сказать, что практически все рассматриваемые нами приложения имеют схожий функционал. При выборе защитника обращайте внимание на дополнительные функции антивирусов, с помощью которых вы сможете не только защитить свой смартфон, но и восстановить потерянные данные, а также заблокировать его при краже. Будьте внимательны и осторожны, когда устанавливаете приложения на свой гаджет. Запомните: при загрузке приложений не из Google Play риск заражения устройства возрастает во много раз.