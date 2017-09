Все о Windows 10 S (обзор): где скачать и как установить

В начале мая на пресс-конференции в Нью-Йорке компания Microsoft представила сразу две новинки: бесплатную Windows 10 S и первый у ноутбук с ней, Surface Laptop (999$ в базовой комплектации). Новая версия "десятки" – это доработанная Windows 10 Cloud для недорогих устройств, готовых конкурировать на рынке с хромобуками и андроид-планшетами.

На сегодняшний день известны три мобильных ПК, которые втрое дешевле редмондского премиум-девайса: Acer TravelMate Spin B1, HP ProBook x360 11 Education Edition и недавно анонсированный ASUS VivoBook W202. Самый полный обзор Windows 10 S, с рекомендациями где скачать и как инсталлировать, интересующиеся могут прочитать под катом.

Windows 10 S: что нового?

Вышеназванные лэптопы, как и сама героиня публикации, ориентированы на образовательную сферу и предназначены в первую очередь школьникам и студентам. Новая редакция ОС бесплатна для производителей и напоминает Windows RT – устанавливать и запускать можно только универсальные приложения из Windows Store (при запуске из стороннего источника вы увидите сообщение, что софт должен быть получен из Магазина).

Есть и одно осязаемое преимущество перед непопулярной Windows RT: Windows 10 S поддерживает 32/64-битное программное обеспечение. Впрочем, как свидетельствует авторитетный IT-ресурс Softpedia, кое-кому удалось обмануть механизм, блокирующий работу настольных приложений, интегрировав в "новорожденную" браузер Chrome и плеер ITunes через встроенный Ubuntu Linux и оболочку Bash.

Microsoft не добилась больших успехов со своей платформой UWP (с англ. "Универсальная Платформа Windows"), поэтому разработчики не спешат делать востребованное ПО для Windows Store. Дав рынку недорогих лэптопов функциональную Windows 10 S и пообещав помочь адаптировать, к примеру, Adobe Photoshop, Редмонд намерен увеличить доходы благодаря проценту, получаемому от продаж приложений. Это должно заставить таких крупных игроков как Google выкладывать свой всеизвестный софт в Магазине Windows.

Чем Windows 10 S отличается от Windows 10 Home и Pro?

В официальной справочной статье "Windows 10 S: вопросы и ответы" есть наглядная сравнительная таблица, иллюстрирующая различия в возможностях озвученных "десяток". Имея ее и подробную хэлп-статью перед глазами, попытаемся сформировать список ключевых отличий Windows 10 S от версий Home и Pro.

Утверждается, что безопасность и производительность улучшены в новой ОС. Действительно, появляющиеся в Windows Store приложения всесторонне проверяются, что должно предотвратить проникновение вредоносных и рекламных программ. Microsoft говорит и о более быстрой инициализации рабочего стола. Система стала менее недружелюбной к начинающим пользователям и найдет широкое распространение в школах и других образовательных учреждениях.

Да, Microsoft Edge и Bing используются в качестве веб-обозревателя и поисковой системы по умолчанию. Конечно, никто не запрещает поставить альтернативный браузер и искать информацию в Сети силами Google или Яндекса, но постфактум любая ссылка открывается в Edge, а поисковые запросы уходят майкрософтовскому Bing.

Windows 10 S – акцентированно не ресурсоемкая "операционка", поэтому все лэптопы с ней, согласно спецификациям, работают без подзарядки по 11-13 часов.

Как купить Windows 10 Pro за 50$

Если вы не оценили описанные "плюсы" и хотите перейти на полноценную Pro-версию, то пожалуйста: за 50 долларов через Магазин Windows можно беспроблемно переключиться с "эски" на Windows 10 Pro. Счастливые обладатели Surface Laptop до конца года имеют шанс бесплатно проапгрейдить ОС, цена перехода уже заложена в стоимость ноутбука.

Преподаватели и учащиеся, которым необходимы профильные приложения, недоступные в Магазине для образовательных учреждений, могут перейти на Windows 10 Pro Education также не платя ни цента (см на Docs.Microsoft.com хэлп "Switch to Windows 10 Pro Education from Windows 10 Pro or Windows 10 S").

Где скачать и как установить Windows 10 S

Windows 10 S не является облегченной (урезанной) версией "десятки", выглядит и функционирует она почти также, как популярные редакции Windows 10. Для образовательных целей, веб-серфинга, соцсетей этого вполне достаточно (кстати, можно поучаствовать и в программе тестирования Windows Insider).

Все компьютеры с Windows 10 S поставляются с бесплатными копиями "Minecraft: Education Edition" и Office 365 for Education с Microsoft Teams, а сама ОС будет бесплатной для школ, где имеются ПК с Windows 10 Pro. Если у вас есть десктоп (ноутбук) с лицензионной Windows 10 Pro / Pro Education / Education / Enterprise и желание опробовать "эску", перейдите по ссылке в конце обзора.

После установки вы получите англоязычный интерфейс, для русификации откройте "Settings" → "Time & language" → "Region & language" → "Languages" → в "Add a language" добавьте нужный язык или выберите доступный для использования по умолчанию.

Бесплатно скачать Windows 10 S с официального сайта здесь.

Дмитрий Евдокимов

www.TestSoft.su