Microsoft прекратила поддержку Paint 3D

Microsoft сообщила о прекращении поддержки приложения Paint 3D и планирует удалить его из своего магазина приложений в ноябре этого года.

Несмотря на то, что большинство пользователей высоко оценили приложение Paint 3d в Microsoft Store, софтверный гигант больше не будет тратить время на поддержку приложения.

Напомним, что приложение Paint 3D было запущено в 2017 году вместе с Windows 10 Creators Update. Современный дизайн и создание 3D-изображений — вот что отличает его от классического приложения Paint. Однако приложение не нашло достаточной поддержки среди основных пользователей Windows, поэтому Microsoft прекратила включать его в новые установки Windows. Вместо этого приложение Paint 3D доступно в Microsoft Store для тех, кому оно нужно.