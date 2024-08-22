Microsoft не оставляет попыток внедрить спорную функцию Recall в Windows

Компания Microsoft не оставляет попыток внедрить спорную функцию Recall в ОС Windows. Стало известно, что участники программы Windows Insider получат доступ к Recall в октябре текущего года.

Напомним, что функция Recall позволяет регистрировать все действия пользователя за компьютером, которые затем отображаются на временной шкале, в результате чего пользователь может найти нужную ему информацию "в прошлом" и вернуться к ней. По утверждениям Microsoft, Recall является безопасным инструментом, который работает только локально на компьютере пользователя.

Изначально Microsoft планировала запустить Recall еще в начале лета, но в итоге была вынуждена изменить свои планы. Специалисты по информационной безопасности обнаружили, что собираемые данные хранятся в незашифрованном виде и потенциально к ним могут получить доступ вредоносные программы. В результате разработчики были вынуждены заняться переработкой Recall, в частности, внедрять шифрование и дополнительную аутентификацию.

Как бы то ни было, все идет к тому, что в этом году новая функция не появится в стабильных версиях Windows 11, поскольку тестирование новых инструментов среди инсайдеров занимает минимум несколько месяцев.