Microsoft представила новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Этот инструмент отслеживает и фиксирует все действия пользователя на компьютере. Благодаря этому пользователь всегда может вернуться к выполнению задач или просмотру сайтов, с которыми взаимодействовал ранее.

Функция используется для регистрации действий пользователя в приложениях, во время онлайн-бесед, в процессе просмотра веб-сайтов и др. Инструмент Recall отображает на временной шкале, похожей на Timeline из Windows10, фактически все действия пользователя в Windows 11. Используя ИИ-поиск пользователь может делать запросы на естественном языке, чтобы найти какую-то интересующую его информацию из прошлого.

Функция Recall будет работать не на каждом компьютере с Windows 11. Для её нормальной работы потребуется современный компьютер на базе производительного процессора со встроенным нейронным сопроцессором (NPU), который обеспечивает работу функций на основе ИИ. К примеру, новая функция будет работать на устройствах с Arm-чипами Qualcomm Snapdragon X Elite, которые появятся на рынке позднее в этом году.