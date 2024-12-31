Microsoft прекратит поддержку двух популярных офисных приложения в Windows

С 31 декабря американская корпорация Microsoft прекращает поддержку своих штатных программ "Почта Windows" и "Календарь".
Microsoft предложила пользователям осуществить переход из классических приложений "Почта Windows" и "Календарь" в новый Outlook, с возможностью экспорта электронных писем и контактов. С 1 января 2025 года корпорация прекратит поддержку старых приложений, удалит их из операционной системы Windows и из официального магазина Microsoft.
Отмечается, что пользователи смогут восстановить доступ к старым приложениям через меню настроек нового Outlook на персональном компьютере.
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