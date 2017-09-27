Где в Минске найти качественные системы видеонаблюдения для офиса и дома

Сегодня безопасность – это одна из самых главных забот большинства компаний и многих людей. И теперь есть доступная возможность максимально обезопасить себя, свою компанию, свой дом и любое имущество. Достаточно позаботиться о надежном видеонаблюдении. Ниже несколько компаний, которые эффективно помогают с оснащением.

+375 29 787 58 57; +375 44 712 33 15

ИТ Солюшн является импортером систем виденаблюдения и видеодомофонии.

Компания предлагает установку видеонаблюдения и видеодомофонов Commax, FalconEye, Tantos и Slinex. Клиентам предлагается гарантия от 12 до 36 месяцев. Для тех, у кого уже установлена система видеонаблюдения, IT-Solution проводит сервисное обслуживание: диагностика, рекомендации по эксплуатации и профилактические работы.

Владелец компании в свое время на собственном опыте убедился в необходимости видеонаблюдения. Строители залили краской кузов его машины. Из-за того, что доказать случившееся без видео было сложно, разбирательство затянулось.

На выбор клиентам предоставляют аналоговые и цифровые (ip) камеры. Также в продаже есть видеорегистраторы и готовые комплексные решения систем видеонаблюдения. Предложения актуальны как для частных компаний, так и для физических лиц.

Заказывая систему видеонаблюдения в компании, клиент получает полный комплекс услуг: консультация, доставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное и гарантийное обслуживание.

Сотрудники компании, ответственные за установку, проведут монтаж быстро и качественно. Обещают не оставлять за собой мусора и следов. Заинтересованным клиентам компания предоставляет бесплатную консультацию с выездом на объект. Монтаж системы наблюдения ИТ Солюшн предлагает в кратчайшие сроки. Постоянным клиентам предлагают скидки на оборудование и до 50% на техническое обслуживание.

Показывая качественную работу долгие годы, репутация сейчас работает на компанию. Среди клиентов компании УП «Минсктранс», СХК «Великополье», ЧП «СоюзГранит», более 20 жилых комплексов в г. Минске.

+375 29 176 37 67; +375 29 778 66 38; +375 29 176 37 67 (Viber)

Компания предлагает своим клиентам большой перечень охранных устройств: от пожарных сигнализаций до систем видеонаблюдения и контроля доступа. У компании можно не только купить всю необходимую аппаратуру, но и заказать индивидуальное проектирование системы под собственные нужды, монтаж и наладку. Кроме того, компания осуществляет поставки импортных систем видеонаблюдения.

Компания предлагает несколько типов видеонаблюдения, включая беспроводное и наблюдение через интернет, аналоговое и цифровое. Предприятие имеет лицензию МВД на установку и монтаж видеонаблюдения, а также сертификаты качества и аттестаты. Чтобы приобрести систему видеонаблюдения, достаточно заказать звонок через сайт.

Монтажные работы могут быть проведены в удобное для клиента время. Установка проводится оперативно без задержек и мусора. Кроме того систему видеонаблюдения настраивают и обеспечивают наладку оборудования, проводят сервисное и гарантийное обслуживание. Работы проводят опытные специалисты, которые могут консультировать клиента в процессе работ и обучить использованию системы и мерам профилактики ее поломок. Гарантия на выполненные работы 5 лет.



Видеонаблюдение через интернет. В данной системе видеонаблюдения вы сможете проверять камеры с любого устройства, у которого есть выход в интернет! Организация работы такой системы осуществляется с помощью ip камер.



Обслуживание систем видеонаблюдения может быть как разовой услугой так и абонентской. Для разовой услуги характерны текущий ремонт и наладка установленного видеонаблюдения.



Основные преимущества интегрированной системы безопасности:

1 уровень безопасности на объекте становиться максимальным;

2 функциональные возможности всех составляющих комплекса расширены;

3 управление системой происходит централизованно.



Среди клиентов компании ЧУП «Мінская Спадчына», ресторан La Skala, гостиница «Планета», Белагропромбанк, Банк Москва-Минск, Идея Банк, ГазПромНефть, Белтрангаз, Белтелеком, МГТС, Верховный суд РБ, сеть магазинов «Аxis», «Мегатоп», «Сквирел» и многие другие.

+375 17 294 94 75; +375 29 346 73 75; +375 33 342 73 75

Клиентам предлагают выбрать системы видеонаблюдения, видеодомофоны и фотоловушки. Заказать товар можно даже в рассрочку по карте «Халва». Компания готова установить системы видеонаблюдения или видеодомофоны даже при минимальном бюджете – подобрать поможет консультант.

Оформить заказ можно на сайте в один клик – менеджер свяжется с клиентом для согласования условий и комплектации заказа. Тогда же будет оговорено время доставки и установки. Можно позвонить в магазин самостоятельно по телефонам, указанным выше.

На сайте можно получить онлайн-консультацию от специалиста, который поможет определиться не только с конкретными товарами, но и с бюджетом, расположением камер и дополнительных нюансах. Кроме того сотрудники гарантируют четкое выполнение сроков установки и настройки аппаратуры.

Компания «ВидеоМир» является первым поставщиком оригинальных систем видеонаблюдения от FalconEye и Activision в Минске и в Беларуси. При желании клиент может заказать систему или аппаратуру, которой нет в наличии, - ее специально привезут напрямую от поставщика в России. Среди клиентов компании такие гиганты как «БелАЗ» и «БелПочта».

На всю технику FalconEye и Activision дается гарантия – 3 года. При заказе через «корзину» сайта покупателю предлагают скидку 7%, а постоянным покупателям предлагают дополнительные скидки. На сайте компании также регулярно проводятся распродажи.

Для физ. лиц: +375 33 357 06 60; Для юр. лиц: +375 25 783 81 70, 319 77 77 (факс)

ООО «Белетроник» успешно работает на территории Республики Беларусь и оснащает системами видеонаблюдения более 100 новых объектов ежегодно.

Белетроник является многопрофильной компанией в области охраны: оказывает услуги по установке и техническому обслуживанию систем охраны и видеонаблюдения. Специалисты готовы взять на себя обязанности по техническому обслуживанию охранного видеонаблюдения и текущему ремонту оборудования, установленному на объекте.

Компания предлагает не только гарантийное и техническое обслуживание, но и послегарантийный сервис. Также существует практика ежемесячного, ежеквартального и ежегодные проверки состояния оборудования. Стоимость технического обслуживания - от 8 рублей в месяц за одну камеру наблюдения. Полную стоимость технического обслуживания вы можете узнать у специалистов по телефонам. Техническая поддержка работает для клиентов с 09:00 до 17:00 ежедневно.

Белетроник также является импортером оборудования систем охраны. Многое оборудование производится на заводе по специальному заказу и по чертежам компании.

Вся продукция сертифицирована, поставляется прямо с завода напрямую заказчику. На монтажные работы дается гарантия сроком на 5 лет. Компания имеет специальное разрешение (лицензию) МВД на право осуществления охранной деятельности и аттестат соответствия Министерства архитектуры и строительства на право осуществления строительства объектов 1-4 классов сложности.

Сотрудники компании выполняют работы по монтажу и установке в краткие сроки в удобное для клиента время. Также компания предлагает готовые комплексные решения для дома, офиса, магазина или торговой точки или для склада. По желанию клиента компания может предоставить удаленный доступ к видео. На монтаж видеодомофона действует скидка – 10%.

Одним из инновационных направлений работы компании является создание сети видеонаблюдения на многоквартирных жилых домах в г. Минске, объединенной в единый центр управления. Создав обширную сеть объектов в г. Минске, компания помогает своим клиентам ежедневно решать множество проблем. По словам сотрудников, каждый день запрашивается не менее 10 записей. Они помогают решить как бытовые проблемы, так и раскрыть серьезные преступления. В текущем году компания помогла в раскрытии серии квартирных краж и серии хищений с автотранспорта, за что имеет благодарности от МВД.

С 2017 года Белетроник запустила производство собственных видеокамер и серверов обработки данных. Оборудование успешно прошло испытания и компания получила документы о соответствии требованиям техническим регламентам Таможенного союза.

Показывая успешную работу, Белетроник сотрудничает с: МИНСКОБЛГАЗ, Министерство Юстиции, Витебское и Гомельское областные управления МЧС, Минская центральная таможня, УКС Фрунзенского р-на, Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Институт пограничной службы, Минсктранс, ОДО «Экология города» и другие компании, а также более 7 000 физических лиц - жителей г. Минска.