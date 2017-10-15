Как защитить честь, достоинство и деловую репутацию в интернете

В интернете можно встретить много нелицеприятного, однако иногда это может выйти за рамки сети — оскорбления и ложь в свой адрес никому не приятны. О способах пресечь подобное поведение рассказал юрист Тимофей Савицкий.

Нередки случаи, когда в интернете распространяется информация, которая вредит какому-либо субъекту — физическому или юридическому лицу. К такой информации относятся:

Ложные сведения, порочащие субъект, к которому они относятся (клевета).

Сведения, унижающие субъект, и выраженные в оскорбительной форме (оскорбление).

На практике сложилось, что если распространяется клевета или оскорбление в отношении физического лица, то этим порочат честь и достоинство. В случае юридических лиц страдает деловая репутация, так как честь и достоинство — это категории, неразрывно связанные с личностью.

На практике существует три пути защиты чести, достоинства и деловой репутации, если их опорочили в интернете:

Гражданско-правовой.

Административно-правовой.

Уголовно-правовой.

От выбранного пути зависят меры по защите нарушенных прав.

Гражданско-правовой Административно-правовой Уголовно-правовой Вид Клевета Правовое основание Статья 153 Гражданского кодекса Статья 9.2 Кодекса об административных правонарушениях Статья 188 Уголовного кодекса Куда обращаться Общий суд (если спор между юридическими лицами, то экономический суд) Первично — милиция Первично — милиция (при наличии повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания) Что можно взыскать Убытки, моральная компенсация (только для физических лиц), запрет на публикацию сведений, опровержение клеветнической информации Административный штраф до 30 базовых величин (в доход государства) Общественные работы, или штраф, или исправительные работы до 1 года, или арест до 3 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет (если информация распространена в СМИ, в том числе и интернет-СМИ, то санкции выше) Сроки рассмотрения В среднем от 2 до 6 месяцев От недели до 2 месяцев От 2 до 12 месяцев Что нужно доказать 1. Сведения являются порочащими (например, сведения, выставляющие субъекта в положительном свете, не являются клеветой). 2. Сведения направлены на какого-либо определенного субъекта (не направлены неопределенному кругу лиц). 3. Сведения распространяются. Актуальное законодательство достаточно широко подходит к трактовке распространения клеветнических сведений. Это включает в себя как обычные способы (например, в печати), так и любые иные, например, при помощи интернета. Следует отметить, что законодательство не содержит указания на то, какое количество субъектов эти сведения должно было узнать. Исходя из сложившейся практики, даже ограниченного числа адресатов достаточно для определения того, что сведения были распространены. Затраты Государственная пошлина плюс расходы на представительство в суде (если потребуются) Номинально отсутствуют Номинально отсутствуют Вид Оскорбление Правовое основание Статья 153 Гражданского кодекса Статья 9.3 Кодекса об административных правонарушениях Статья 189 Уголовного кодекса Куда обращаться Общий суд (на деле оскорбление возможно лишь физического лица). В случае юридических лиц следует руководствоваться общими нормами статьи 153 (защита деловой репутации) Первично — милиция Первично — милиция (при наличии повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания) Сроки рассмотрения Идентичны клевете Что нужно доказать Сведения должны содержать унизительную и неприличную оценку (может потребоваться лингвистическая экспертиза в спорных случаях). Сведения направлены на какого-либо определенного субъекта (не направлены неопределенному кругу лиц). Сведения распространяются (включая интернет). Что можно взыскать Убытки, моральная компенсация (только для физических лиц), запрет на публикацию сведений, опровержение клеветнической информации Административный штраф до 20 базовых величин (в доход государства) Общественные работы, или штраф, или исправительные работы до 1 года, или арест до 3 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет (если информация распространена в СМИ, в том числе и интернет-СМИ, то санкции выше) Затраты Государственная пошлина плюс расходы на представительство в суде (если потребуются) Номинально отсутствуют Номинально отсутствуют

Наиболее дешевым и быстрым вариантом будет подача заявления о клевете или оскорблении в милицию. Милиция составляет протокол (при наличии доказанных фактов распространения клеветнических или оскорбительных сведений) и направляет его для рассмотрения в суд. В суде лицо, в отношении которого сведения были распространены, выступает как свидетель. Дело ведет государство. В случае уголовного преследования — государственный обвинитель.

Тем не менее, с данным способом связан один непростой факт — милиция зачастую не обладает необходимой компетенцией для рассмотрения дел, в которых оскорбление или клевета размещены в сети интернет. Поэтому доказывать факт нарушения придется самому оскорбленному, можно, например, распечатать скриншот страницы. Также субъекту придется помогать в идентификации нарушителя, а это может быть проблематично. Кроме того, белорусские правоохранительные органы зачастую квалифицируют клевету, распространяемую в интернете, как уголовное преступление. Связано это с тем, что интернет имеет общедоступный характер (часть 2 статьи 188 Уголовного кодекса).

​

Пример

Гражданин А. разместил на информационном ресурсе (личный блог) письмо, в котором утверждал, что гражданин П., работающий фотографом, является педофилом и распространителем порнографии (ссылаясь на его фотографии эротического содержания), и у него психическая болезнь. Гражданин П. подал заявление в правоохранительные органы. В суде гражданин П. доказал, что сообщение А. является клеветническим: предоставил справку о том, что не состоит на учете как психический больной, а также экспертное заключение о том, что производимые им снимки являются эротикой, а не порнографией.

Гражданин А. был признан виновным по части 2 статьи 188 УК.

Возможность защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданско-правовом процессе, с одной стороны, позволяет взыскать убытки (например, если кто-то распространил клеветнические сведения, и у вашей компании начали из-за этого уходить клиенты), моральную компенсацию (суд обычно ее серьезно урезает). С другой же является длительным процессом, при котором истцу нужно лично доказывать факт нарушения, платить за услуги адвокату (если его нанимают), а также оплачивать гос. пошлину за обращение в суд. Целесообразно обращаться в суд в гражданско-правовом процессе только в случае наличия реального экономического урона от распространенной информации.

Для физических лиц наиболее оптимальным все же будет обращение в милицию, даже несмотря на то, что дела, связанные с информационными технологиями, рассматриваются менее эффективно, чем классические правонарушения и преступления.