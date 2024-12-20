А1 улучшил мобильную связь в 33 районах Беларуси

Компания А1 значительно улучшила качество мобильной связи в LTE-сети в нескольких десятках населенных пунктов в различных регионах Беларуси – от областных и районных центров до агрогородков и деревень. Реализация нового этапа позволила ускорить работу мобильного интернета и повысить качество голосовых вызовов для проживающих там абонентов А1.

Лидерами по числу населенных пунктов, в которых была улучшена связь А1 в стандарте 4G, стали Гродненская и Могилевская области. Здесь работы охватили по 8 районов: в Гродненской — Вороновский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Щучинский; в Могилевской — Белыничский, Бобруйский, Дрибинский, Костюковичский, Кричевский, Могилевский, Осиповичский и Хотимский. В Брестской области связь улучшилась в 5 районах: Барановичском, Жабинковском, Кобринском, Кореличском и Лунинецком. Также улучшение затронуло Минскую и Витебскую область. Всего же на данном этапе работы по совершенствованию качества связи стандарта 4G от А1 проводились в 33 различных районах — в городах, агрогородках и деревнях Беларуси.

А1 успешно продолжает доказывать свое лидерство как в отношении размера мобильной сети, так и в отношении высокого качества связи. Так, сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси — более 13 000 — и имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел. Более того, благодаря партнерству с инфраструктурным оператором beСloud компания А1 объединяет более 6000 базовых станций в стандарте LTE/4G в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

На протяжении более 25 лет компания развивает свою сеть и технологии передачи данных, чтобы предоставлять лучшее качество связи для своих клиентов. Сегодня по совокупности наблюдений портала хваля.бел по параметрам и показателям качества услуг сотовой подвижной электросвязи именно в сети А1 зафиксированы:

• самая высокая средняя скорость передачи данных;

• самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

• самая высокая средняя балльная оценка качества передачи речи;

• самая низкая доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов;

• самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных;

• самая низкая доля неуспешных сеансов загрузки web-страницы;

• самое короткое среднее время загрузки web-страницы.

Эти данные получены по результатам оценки качества сотовой подвижной электросвязи по совокупности наблюдений по состоянию на 20.12.2024 г. и могут варьироваться от квартала к кварталу.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99,8% жителей страны. При этом сеть четвертого поколения доступна абонентам компании А1 не только в крупных городах, но и в малонаселенных пунктах, сельской местности, а также вдоль транспортных путей.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство в качестве приоритетной сети будет выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G; включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов; в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE, заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1; в случае, если телефон не поддерживает LTE, выбрать актуальную модель по фильтру «Поддержка 4G/LTE».

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении «Мой А1». А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G – на специальной странице по ссылке.