«Белтелеком» предлагает новые пакеты услуг для дома

В линейках пакетов услуг «ЯСНА» и «Семейный» появились новинки. Ассортимент тарифных планов для физических лиц пополнился новыми предложениями – «ЯСНА 200 Промо» и «Семейный 25». Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелеком».
Тарифный план «ЯСНА 200 Промо» работает по технологии GPON и включает в себя:
- услуги доступа в сеть Интернет на скорости до 200 Мбит/с на прием и до 100 Мбит/с на передачу;
- интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено».
Новое предложение актуально для абонентов, которые не пользуются услугами телефонной связи. Стоимость «ЯСНА 200 Промо» – 52 рубля в месяц.
«Семейный 25» – новый тарифный план для абонентов, подключенных по технологии хDSL.
В него входят следующие услуги:
- доступ в сеть Интернет на скорости 25/1 Мбит/с;
- интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено»;
- телефонная связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» и услугой определения номера CLIP.
Ежемесячная абонентская плата за пакет услуг «Семейный 25» составляет 39,5 рублей.
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