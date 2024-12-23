«Белтелеком» предлагает новые пакеты услуг для дома

В линейках пакетов услуг «ЯСНА» и «Семейный» появились новинки. Ассортимент тарифных планов для физических лиц пополнился новыми предложениями – «ЯСНА 200 Промо» и «Семейный 25». Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелеком».

Тарифный план «ЯСНА 200 Промо» работает по технологии GPON и включает в себя:

услуги доступа в сеть Интернет на скорости до 200 Мбит/с на прием и до 100 Мбит/с на передачу;

интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено».

Новое предложение актуально для абонентов, которые не пользуются услугами телефонной связи. Стоимость «ЯСНА 200 Промо» – 52 рубля в месяц.

«Семейный 25» – новый тарифный план для абонентов, подключенных по технологии хDSL.

В него входят следующие услуги:

доступ в сеть Интернет на скорости 25/1 Мбит/с;

интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено»;

телефонная связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» и услугой определения номера CLIP.

Ежемесячная абонентская плата за пакет услуг «Семейный 25» составляет 39,5 рублей.