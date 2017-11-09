Как использовать виртуальный рабочий стол в Windows 10

Если вы одновременно работаете с большим количеством приложений или же используете ПК для разнонаправленных задач, то виртуальный рабочий стол может значительно облегчить вашу работу.

Используя виртуальный настольный ПК, вы можете создать несколько отдельных рабочих столов, каждый из которых будет демонстрировать различные открытые окна и приложения. В MacOS и Linux уже давно существует похожая функция, и только совсем недавно подобное стало возможно и в системе Windows. До этого виртуальные рабочие столы в Windows можно было использовать при помощи приложений сторонних разработчиков.

Добавление нового виртуального рабочего стола

Добавить новый виртуальный рабочий стол не так уж и сложно. На панели задач выберите опцию «Просмотр задач». Если вдруг подобная функция вам не видна, то кликните правой кнопкой мыши на любую свободную зону панели задач и выберите вариант «Показать кнопку Просмотра задач». «Просмотр задач» также можно открыть, нажав комбинацию клавиш «Windows+Tab».

«Просмотр задач» в полноэкранном режиме показывает запущенные на вашем компьютере приложения и позволяет переключаться между ними. Чтобы добавить новый рабочий стол, нажмите «Создать рабочий стол» в правом нижнем углу экрана.

Windows 10 позволяет создать столько рабочих столов, сколько необходимо. В экспериментальном порядке было создано более 200 рабочих столов. Но стоит все же ограничиться минимальным количеством. Наличие десятка рабочих столов скорее всего сведет на нет любые усилия по упрощению рабочего процесса.

Переключение между виртуальными рабочими столами

Когда у вас создано несколько рабочих столов, кнопка «Просмотр задач», находящаяся внизу экрана, будет демонстрировать их все. Чтобы увидеть, какие именно приложения открыты в данный момент, наведите курсор мыши на эту кнопку.

Вы можете кликнуть по одному из рабочих столов, чтобы открыть его, либо же сразу перевести в полноэкранный режим какую-либо открытую программу. Это очень похоже на обычное переключение между приложениями на рабочем столе.

Между виртуальными рабочими столами можно переключаться и при помощи клавиатуры. Нажмите «Windows+Tab», чтобы вызвать «Просмотр задач», после чего при помощи стрелок выберите необходимую вкладку и нажмите Enter, чтобы развернуть ее.

Вы также можете переключаться непосредственно между рабочими пространствами при помощи комбинации клавиш «Windows+Ctrl+Стрелка влево\Стрелка вправо». Если же вы используете сенсорное устройство, то для перехода от одного рабочего стола к другому нужно провести четырьмя пальцами по экрану.

Использование нескольких виртуальных рабочих столов для работы с системой Windows

Когда новые рабочие столы созданы, и вы знаете, как между ними переключаться, пришло время наполнить их необходимыми приложениями. Есть нюанс: если вы выбираете определенный рабочий стол и открываете на нем приложение, то это приложение останется открытым именно в этом виртуальном пространстве. К примеру, если вы переходите на «Рабочий стол 3» и открываете браузер Chrome, то вкладка с этим браузером будет находиться на этом рабочем столе до тех пор, пока вы ее не закроете или не переместите на другой рабочий стол.

Есть приложения, которые можно одновременно использовать для разных проектов на нескольких рабочих столах — тот же Chrome или Microsoft Word. Но некоторые приложения позволяют открыть только одно рабочее окно. Например, если вы откроете Windows Store на «Рабочем столе 3», а после перейдете на «Рабочий стол 2» и попробуете на нем открыть это же приложение, то система автоматически вернет вас в открытое на «Рабочем столе 3» окно.

И, к сожалению, в Windows невозможно четко определить, открыто ли приложение на одном из рабочих столов. Вернемся к примеру с Windows Store. Если вы откроете его на «Рабочем столе 3», то увидите, что приложение открыто (на значке приложения снизу светится белая полоска).

Если же вы перейдете на любой другой рабочий стол, то приложение будет выглядеть так, будто оно не используется.

Кстати, можно перемещать приложения и окна с одного рабочего стола на другой. Нажмите «Windows+Tab», чтобы открыть окно «Просмотра задач». Наведите курсор мыши на приложение и перетащите его на другой рабочий стол.

Кроме того, можно кликнуть правой кнопкой мыши на открытое окно, выбрать опцию «Переместить в», и нажать на необходимый рабочий стол из появившегося списка. А можно сразу же создать новый рабочий стол, чтобы туда перенести необходимое вам приложение.

Удаление виртуального рабочего стола

Чтобы удалить виртуальный рабочий стол, нажмите клавиши «Windows+Tab», после чего в открывшемся «Просмотре задач» кликните на кнопку закрытия рабочего стола.

Если на рабочем столе остались открытыми какие-либо приложения, то они просто переместятся на предыдущий рабочий стол. К примеру, если вы закрываете «Рабочий стол 3», то все открытые окна автоматически перейдут на «Рабочий стол 2».

К сожалению, но встроенная функция виртуального рабочего стола в Windows 10 по-прежнему довольно ограничена по сравнению с теми, что содержатся в других операционных системах. Вы не можете установить ни разные обои, ни разные цветовые схемы для разных рабочих столов. В нескольких виртуальных пространствах нельзя установить различные панели задач или даже другие значки — любой вид персонализации просто невозможен. Также нет возможности быстро перейти к конкретному рабочему столу: вам нужно либо последовательно переключаться с помощью клавиатуры, либо использовать для переключения «Просмотр задач».

Виртуальные рабочие столы сохраняются после перезагрузки вашего компьютера, но проблема в том, что даже если вы установите автоматический запуск определенных программ вместе с загрузкой вашей системы, то все эти программы будут запускаться на «Рабочем столе 1». После каждого включения компьютера необходимо будет вручную заново переносить программы на соответствующие рабочие пространства. Но, так или иначе, использовать несколько виртуальных рабочих столов в качестве временного рабочего пространства крайне удобно — это позволяет четче организовать рабочую деятельность.

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