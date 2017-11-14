Где Update Assistant хранит установочные файлы Windows 10?

Компания Microsoft систематически выпускает обновления для Windows 10 – так, например, «Ноябрьское обновление» (November Update), «Юбилейное обновление» (Anniversary Update), «Windows 10 для дизайнеров» (Creators Update) и совсем недавно вышедшее «Осеннее творческое обновление» (Fall Creators Update). Иногда бывает сложно уследить за выходящими новинками, поэтому компания презентовала специальный инструмент, предназначенный для безопасной и своевременной загрузки обновлений – Update Assistant Windows (Windows 10 Update Assistant).

Данная программа не только автоматически скачивает и запускает установку самой последней версии Windows, но и следит за тем, чтобы в результате обновления не пострадали личные файлы и программы, установленные на вашем компьютере.

Инструмент придется по вкусу тем пользователям Windows 10, которые не хотят ждать, пока обновление функций появится в Центре Обновления Windows, ведь это может занять достаточно долгое время – вплоть до нескольких месяцев. А при помощи Update Assistant вы сразу сможете обновить свою операционную систему до самой последней версии.

Однако у людей, которые впервые начинают пользоваться данным инструментом, обычно возникает огромное количество самых разных вопросов: Загружает ли Update Assistant полный ISO-образ Windows 10? Сколько весит ISO-образ Windows 10 и сколько места занимает Windows 10 на диске после установки? Куда Update Assistant Windows сохраняет скачанные файлы?

Update Assistant Windows загружает целый набор установочных файлов для Windows 10, поэтому размер скачанных файлов может варьироваться в зависимости от типа операционной системы (32- (x86) или 64-разрядная). В среднем, установочный файл весит 3–4 Гб.

Чтобы начать работу с Update Assistant, запустите программу и нажмите кнопку «Обновить сейчас». Программа проверит параметры компьютера, и, если настройки совместимости совпадают, начнется процесс загрузки установочных файлов Windows 10.

Перед загрузкой на диске C:\ будет автоматически создана папка «Windows10Upgrade», содержащая несколько файлов. Именно в эту папку Update Assistant будет загружать установочные файлы с расширением «.ESD.»

По мере загрузки файла его размер будет увеличиваться. Когда будет скачан полный ESD-файл (то есть, процент загрузки достигнет примерно 80%), этот файл будет извлечен в следующую папку: C:\$GetCurrent\Media.

По окончании загрузки в данной папке будет представлен полный набор установочных файлов Windows 10. Их также можно использовать для установки данной системы на любой другой компьютер, только в этом случае стоит учитывать, что Update Assistant удаляет папку «Media» вскоре после копирования файлов в указанное место назначения.

Поэтому, если вы хотите сделать резервную копию установочных файлов – вам следует скопировать папку «C:\$GetCurrent\Media» сразу после того, как она появится. Создав копию данной папки, вы получите полный набор установочных файлов для последней версии Windows 10, с помощью которого можно будет обновить операционную систему на любом другом компьютере.

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