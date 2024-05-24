Что собирают айтишники? Часть первая



Много статей написано, подкастов записано и роликов снято о том, как не выгореть в IT. И самый распространенный совет – это обязательное соблюдение work-life balance и личное хобби. Об интересных увлечениях айтишников уже рассказывали многие, в том числе и мы. Поэтому в этот раз мы решили обратить внимание на коллекционеров и узнать, какие необычные предметы, а может, эмоции собирают сотрудники IT-компании IDF Technology. Тяга к собирательству оказалась многочисленной, поэтому у материала о коллекционерах в IT будет две части. И спойлер – «железо» никто не собирает, а вот фирменный мерч – очень даже.



Артем, QA в IDF Technology с коллекцией моделей болидов Ferrari Формулы-1 разных лет

«Мечтал собирать такую коллекцию с того самого момента, как стал фанатом Михаэля Шумахера и Феррари в детстве. Формулу-1 смотрю с 1999 года, но первый экземпляр в коллекции появился весной 2010 года. Это модель Феррари F248 Михаэля Шумахера в 2006 году в масштабе 1:18», – рассказывает Артем. Сейчас в его коллекции порядка 25 экземпляров в разных масштабах – что-то он купил на маркетплейсах, что-то подарили друзья, а также знакомые привезли из Италии. Также частью коллекции являются книги про Формулу-1 – как по истории команды Феррари и самих гонок гран-при, так и биографии пилотов королевы автоспорта.

Но истинным бриллиантом тестировщик считает автограф пилота Ferrari Карлоса Сайнца-младшего, который Артему привезла с Гран-при Азербайджана в 2022 году коллега. «Ирина ездила с мужем на гонку и специально для меня добыла вот такой памятный сувенир. Так что мы в IDF Technology не только вместе работаем, но еще и про увлечения и хобби своих коллег помним», – отмечает Артем.



Антон, QA-специалист с коллекцией предметов с воздушными шарами

Антон начал интересоваться воздушными шарами около трех лет назад. Через полтора года тестировщик получил свидетельство пилота свободного аэростата гражданской авиации. «Вот и закрутилось-завертелось все вокруг них. Теперь собираю все, что связано с воздушными шарами: майки с принтом, кружки, елочные игрушки, светильники в форме шара, панно, вязаные шары, мозаики, картины по номерам, брелоки, копилки, магнитики и даже алкоголь с этикетками в виде шара», – рассказывает Антон и добавляет, что у него даже шторка в ванную с воздушными шарами.

Сейчас его коллекция насчитывает 20 различных вещей и предметов интерьера, которую он пополняет спонтанно – видит вещь с воздушным шаром и покупает. Любимчиками коллекции считает настольный светильник, полностью напечатанный на 3D-принтере, деревянное панно с подсветкой и небольшой воздушный шар из бумаги.

Екатерина, UХ/UI Designer с коллекцией предметов с изображением овечек

«На самом деле, все просто – по знаку зодика я Овен и меня всегда умиляли барашки. Коллекция началась со значка, который я купила на фестивале в Туле в 2018 году. Азатр возник из-за редкости, ведь, в основном, на сувенирах и одежде изображают котов, собак и других зверюшек, а овечки – редкость», – рассказывает Катя. «Теперь это мой оберег, ну или олицетворение моего внутреннего я – особенно по словам старшей сестры», – смеется Катя.

В коллекции девушки уже примерно 25 экземпляров. При этом дизайнер не скупает все подряд или бесполезное, а выбирает самое милое и стильное. Особенно трепетно Катерина относится к двум настольным светильникам, которые ей, не сговариваясь, подарили друзья на день рождения.

Антон, Java Developer с коллекцией уточек

Антон решил собирать коллекцию около двух лет назад, когда путешествовал в Амстердаме и случайно наткнулся на Duck Store. «Увидев этих милашек, понял, что тут все и начнется, – вспоминает Антон. – Сначала я накупил себе уточек, отражающих мои интересы и хобби, но затем обнаружил, что в местных магазинах можно найти экземпляры, связанные с культурой страны». Теперь, глядя на коллекцию разработчика, можно узнать, где он побывал. При этом среди 25 экземпляров есть не только резиновые уточки, но и изделия из драгоценных минералов, игрушки и другие предметы «утиной» формы. А недавно в коллекции появился новичок – фирменный утенок IDF Technology из весеннего бокса для сотрудников компании.



Татьяна, бухгалтер в IDF technology с коллекцией IDF-мерча

По словам Татьяны, коллекция собирается сама по себе, благодаря длительному периоду работы в компании. «Богатство активно используем всей семьей. Правда, маленькая дочка пока только с удовольствием расклеивает наклейки из фирменных стикерпаков, – делится Таня. – Все вещи из моей коллекции используются в быту. Только новогодняя елочная игрушка и бокалы для шампанского я держу повыше от детей». Сейчас в ее коллекции более более 40 айтемов, среди которых – фирменная одежда и аксессуары для всей семьи, брендированные канцтовары, паззлы и даже кормушка для птиц.

Дмитрий, бизнес-аналитик в IDF Technology с коллекцией миниатюрных бутылочек с алкоголем

У Дмитрия – самая не детская и самая многочисленная коллекция. Она насчитывает более 700 штук! «Собирать решил в году этак в 2010, хотя первые несколько бутылочек стояли на полке с 1995 года, – вспоминает Дима. – Как по мне, эти миниатюры показывают все разнообразие мировых традиций в этой области да и просто радуют глаз различием форм и этикеток. В коллекции есть, как редкие, старые коллекционные, экземпляры, например, бутылочка виски, выпущенная к юбилею производителя в количестве 1000 штук, так и те, что можно купить в каждом аэропорту», – отмечает парень.

Бизнес-аналитик даже сделал специальную застекленную витрину и, по его словам, пополняет полки без лишнего рвения и фанатизма. «Иногда что-то сам привезу из отпуска, что-то могут подарить друзья, родные. Но главное, что из коллекции не было выпито ни одного экземпляра», – смеется Дмитрий.

Татьяна, HR-менеджер с коллекцией винтажных фарфоровых чашек

В отличие от Димы, Таня использует свою коллекцию по назначению. «Каждое мое утро начинается со свежесваренного ароматного кофе в чашке, сделанной из тончайшего фарфора, – рассказывает Таня. – А ведь такая чашка – это маленькое произведение искусства, которое наполняет положительными эмоциями на весь день».

Увлечению коллекционирования винтажных фарфоровых чашек около пяти лет. Началось все с кофейной пары, которую девушка получила в качестве презента. Тогда и родился искренний интерес, увлечение и хобби. Сейчас коллекция Татьяны насчитывает около 30 экземпляров, среди которых есть любимчики и даже чашки, которые, по ее словам, соответствуют определенному настроению. Также есть и ценные экземпляры, которые более 100 лет назад были созданы в знаменитых мануфактурах. «И, если раньше я могла пополнить коллекцию просто красивой винтажной фарфоровой чашкой, то сейчас задача усложнилось – я охочусь за действительно редкими антикварными экземплярами. Думаю, многие коллекционеры меня поймут», – отмечает HR.

На этом мы прервемся, чтобы познакомить вас с другими увлеченными IT-специалистами IDF Technology в следующем материале – второй части выпуска о коллекционерах.