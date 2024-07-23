Путешествовать по Беларуси: как айтишница объехала страну по скретч-карте



Летнее время – разгар отпусков и путешествий. И, когда большинство из нас грезят о далеких далях и горюют о сложностях передвижений, другие исследуют свою страну. Когда мы узнали, что Екатерина, Technical Project Manager из компании IDF Technology, объехала всю Беларусь с помощью скретч-карты, у нас сразу родилась идея сделать небольшой гайд совместно с айтишницей. И вот, что у нас получилось.

- Как давно и почему ты стала путешествовать по Беларуси?

- Отправной точкой можно считать 2020 год. В одной из бесед мне задали вопрос: «Какие места в своей родной стране ты бы посоветовала посетить туристу?» У меня в голове завертелись стандартные для каждого беларуса ответы: Мирский и Несвижский замки. И не подумайте, что я не рекомендую их к посещению, просто в этот момент я осознала, что недостаточно хорошо знаю свою Родину. Захотелось это исправить, чем я и занялась.

В то же время появилась новость о поступлении в продажу скретч-карты Беларуси. И тут я поняла, что звезды сошлись: это то, чего мне хватало для путешествий. Купив карту, я с удовольствием стерла те немногие места, в которых побывала и о которых могла что-то рассказать. Например, к тому моменту я уже не единожды посещала областные города, но только по работе, поэтому стереть защитный слой скретч карты с них мне не позволяла совесть. Я должна была прочувствовать места и понять, готова я их советовать тому самому туристу или нет. Так началась наша совместная история длиной в три года.



- Какие места особенно впечатлили?

- Однозначными фаворитами стали живописные уголки Беларуси, где главное – это природа: Ельня, Микашевичский гранитный карьер, Море Геродота, остров Ду на Освейском озере, многочисленные меловые карьеры (Красносельские, Любанские, Климовичские), Солигорские терриконы, Голубые и Браславские озера. Появились и любимые города с их уютными улицами и кофейнями: Гродно, Брест, Пинск. Архитектура Беларуси не оставляет равнодушной: усадьба Умястовских в Жемыславле, Рейтанов в Грушевке, Бохвицей во Флерьяново, Булгаков в Жиличах, Козел-Поклевских в Красном Береге.





Каждый уголок Беларуси по-своему хорош. Везде тебя впечатляет что-то новое: люди, горящие своим делом, прекрасные костелы и усадьбы, бескрайние поля, леса или бурлящие реки. А может, я просто впечатлительная, поэтому мне сложно выделить какой-то завершенный список.

- Что бы ты особенно посоветовала посетить?

- Ельня – абсолютный маст-визит. Я очень советую тур Modus от YelnyaTrip. Это полноценный двухдневный поход по болоту Ельня со сплавом на катамаране по болотным озерам и банькой по завершении маршрута. В августе 2023 я ходила с ребятами в этот тур и после него однозначно ответила на вопрос, что именно я буду советовать посетить в Беларуси тому самому туристу из начала моей истории. Болота и озера - визитная карточка нашей любимой Синеокой. Ельня сочетает в себе и то, и другое. А еще там можно услышать тишину!



- Расскажи, как ты составляешь маршруты?

- Я просто обожаю составлять маршруты и планировать поездки. Обычно за основу я беру какой-то регион на скетч-карте, например 2-3 локации и выбираю, каким будет транспорт (с друзьями на их авто, арендная машина, мотоцикл, поезд, автобус, на велосипеде или пешком, а может и автостопом). В зависимости от выбранного средства передвижения дополняю маршрут интересными местами поблизости. Помогают мне в этом специализированные ресурсы, Google, а в последнее время и Chat GPT. Когда маршрут построен, прикидываю тайминг, согласовываю со всеми участниками путешествия - и в дорогу.



Были в моих маршрутах и места, в которые просто невозможно попасть без тура. Например, Полесский радиационный заповедник или Микашевичские гранитные карьеры. Вход туда просто-напросто запрещен. В этом случае я подстраиваюсь под расписание, предлагаемое организаторами туров. В некоторых путешествиях с практической стороны логичнее присоединиться к группе: сплавы по Морю Геродота, поход по Ельне или по Голубым озерам.

- С кем ты любишь путешествовать?

- Люблю собирать в поездки разных людей: это могут быть друзья, родственники, коллеги или просто хорошие знакомые. Иногда могу сесть на байк и поехать одна.

В большинстве поездок моим верным спутником был мой молодой человек, ему пришлось и по 50 км пешком ходить, и идти через реку вброд, потому что навигатор утверждал, что дорога там есть.

Я никогда не состояла в каком-либо клубе путешественников, но с удовольствием отправилась бы в одну из поездок в такой компании.



- И, наконец, вопрос: сколько все это стоит?

- Всегда по-разному. Можно спланировать бюджетную поездку на электричке или автобусе с пешим походом и ночевкой в стандартной однокомнатной квартире или номере в дешевом, а иногда и единственном отеле в городе. В этом случае и в 100 рублей за два дня поездки можно уложиться.



Если же брать в аренду авто и останавливаться на ночь в усадьбе, то двухдневная поездка обойдется от 300 рублей на человека. При этом важно отметить, что экскурсии в Беларуси достаточно недорогие. Основная статья расходов - транспорт и жилье. И тут все зависит от ваших личных предпочтений.

- Спасибо, Катя! Твой опыт впечатляет. И последнее: что бы ты посоветовала тем, кто еще только собирается “в путь”?

- Проста пачніце вандраваць па Беларусі і вас ужо будзе не спыніць, я ў гэтым упэўнена!