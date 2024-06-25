Что собирают айтишники? Часть вторая

Продолжаем тему интересных увлечений айтишников и рассказываем дальше о необычных коллекциях сотрудников IDF Technology. В прошлой части уже были и уточки, и барашки, и Феррари, и мерч. В этом выпуске мы собрали не менее увлекательные экспонаты и не обошли стороной даже магнитики. Так что устраивайтесь поудобней, чтобы узнать еще больше о разносторонних #idfpeople.

Андрей, IQC Specialist c коллекцией оригинальных спортивных кроссовок

Начнем с небольшой, но очень ценной коллекции Андрея, которая не пылится на полке, а работает практически по назначению. «Однажды я решил, что хватит играть в волейбол с коллегами в футбольных кроссовках, и задумался о приобретении именно волейбольных, – вспоминает специалист по внутреннему контролю качества. – С этого началось мое увлечение кроссовками».

Первую пару Андрей подарил себе на Новый год. Сейчас в коллекции одна волейбольная модель и пять баскетбольных. «Кто-то может сказать, что это совсем не коллекция, но я не из тех людей, которые приобретает кроссы и «консервирует» их на полочке, – отмечает IT-специалист. – Каждую модель я стараюсь «выгуливать», а своих первенцев использую для игры в настольный теннис или сквош».

К сожалению, пополнять коллекцию не так просто, но Андрею помогают друзья и коллеги из других стран. «Каждый год выходит большое количество моделей, но лишь одна-две могут привлечь мое внимание и попасть в wish list, – делится Андрей. – Сейчас я охочусь за кроссовками Nike Kobe 4,5,6 Protro. Это именная линейка легендарного баскетболиста Кобе Брайнта, который трагически погиб несколько лет назад. Такие кроссы релизятся в ограниченном количестве и, чтобы их приобрести, нужно выиграть в лотерее. Пока мне это не удалось», – добавляет IQC-специалист.





Евгения, QA-специалист в IDF Technology с коллекцией сумок

«Кто что собирает, а я собираю сумочки – разные по размеру и цвету, по назначению и типажу, – рассказывает Женя. – В моей коллекции 87 экземпляров. И да, меня еще не выгнали из-за них из дома, и место пока есть!» – смеется девушка.

Евгения начала коллекционировать сумки еще в 10 классе, когда заметила, что такие аксессуары помогают разнообразить образы. «Тогда я очень любила яркие сумки и даже какое-то время после курсов кройки и шитья делала их сама, – вспоминает тестировщица. – Потом я открыла для себя одного болгарского дизайнера и каждое лето с 18 лет, приезжая в Болгарию, закупалась как в последний раз: все сумки были настолько необычными, красивыми и индивидуальными, что остановиться сил не было». По словам Евгении, даже пограничники при подозрении незаконной предпринимательской деятельности получали от девушки презентацию каждой сумки и зачем она ей нужна. В итоге пропускали с партией 15-20 экземпляров.

Далее IT-специалист привозила сумки и рюкзачки из поездок, получала их в подарок или поддавалась внезапным покупкам. Для того, чтобы не только хранить свою коллекцию, но пользоваться ей, Женя организовала умное хранение. А последнее большое пополнение случилось, когда девушке проиграли более 10 желаний, и на все желания были куплены именно сумки.







Ирина, QA-специалист с коллекцией наручных часов

Ирина начала коллекционировать часы в 2016 году. «Мы с сестрой отдыхали в ОАЭ, где повсюду были магазины Rolex. Ходили и глазели на золотые ремешки, – вспоминает тестировщица. – В итоге зашли в Michael Kors, где я выбрала лаконичную, универсальную модель за 300 долларов. По сей день это мой любимый аксессуар!»



С тех пор часы стали появляться у девушки все чаще: иногда дарили, что-то покупала сама. Сейчас в ее коллекции более 30 оригинальных брендовых моделей, а также хорошие реплики.

«Считаю, что часы – это клевый аксессуар. Только содержать большую коллекцию не очень комфортно, так как батарейки разряжаются», – добавляет Ирина. По этой причине она сейчас носит три любимые пары, а остальные лежат в коробочке. Но она не говорит стоп, и, если найдется понравившаяся модель, обязательно ее приобретет.

Елизавета, QA-специалист с коллекцией книг



Книжная коллекция Лизы начала формироваться примерно пять лет назад. В нее входят, как книги из детства, так и новые издания, которыми девушка заполняет полки.

«Сейчас у меня дома 120 книг, и еще около 50 экземпляров я увезла в деревню, – рассказывает Елизавета. – Мне нравится каждая книга, которая у меня есть, но особенно радует комплект книг про Гарри Поттера, красивая кулинарная книга Сопрано и набор комиксов «Атака титанов».

По словам тестировщицы, она пополняет коллекцию с помощью oz.by, где у сотрудников IDF Technology действует корпоративная скидка, или в книжном магазине Эксмо, а также привозит книги из поездок как сувенир.







Марина, QA-специалист с коллекцией Манга и фигурок аниме

Сознательно увлекаться аниме Марина начала в 21 год с «Цельнометаллического алхимика». Но из-за обычно длительных ожиданий новых сезонов сериалов девушка обратилась к манга. «Обычно аниме снимается по манге, а мангу пишет мангака – это своеобразные комиксы, только японские, – объясняет QA. – Когда не хватает и манги, в ход идет ранобэ – текстовая новелла, на основе уже которой пишется манга».

Марине нравится читать бумажные книги и собирать мангу понравившихся тайтлов. «Это что-то уютное, что ты можешь всегда взять с собой, – делится девушка. – В большинстве существующая у меня манга – это возможность заново погрузиться в историю и прожить ее снова. А фигурки аниме – просто красивые. Их не много, но каждая греет душу и выглядит, как произведение искусства», – добавляет Марина.

По словам девушки, коллекция собирается сама собой, когда ей хочется перенести историю в реальный мир, и когда есть возможность это купить. Сейчас в ней – одна дорогостоящая ранобэ, 6 историй манга или 48 томов, а также 4 фигурки. «Надеюсь, со временем коллекция будет пополняться и радовать меня еще больше», – говорит Марина и дополняет, что в стеклянном террариуме на полке с коллекцией живет паук Павлик.







Дмитрий, бизнес-аналитик с большой коллекцией фигурок

«Однажды мы с другом наткнулись на набо, где нужно было собрать и покрасить 3 фигурки, – вспоминает Дима. – А через пару лет узнал, что у нас в Минске есть комьюнити и ребята играют покрашенными фигурками на столе. Тогда все и закрутилось».

Теперь в коллекции бизнес-аналитика почти 400 экземпляров. Среди них – пару раритетных фигурок, которые выпускались давно из металла, а не пластика. Из покрашенных IT-специалист выделяет имперского рыцаря, которого готовил полтора года назад на конкурс.

«Так как у нас фигурки стоят в раза два дороже, заказываем их с ребятами «караванами» из Польши, – делится Дмитрий. – Храню коллекцию в нише на стене и на полках в шкафах, но свободное место в квартире постепенно тает».





Алена, QA Automation, и Карина, QA-специалист, с коллекцией магнитиков из путешествий

И, наконец, коллекции, мимо которых мы не могли пройти – магниты на холодильник. Да, вроде бы ими никого не удивишь, но примечательно то, что Алена и Карина привозят новые экземпляры исключительно из своих поездок.

«Я позаимствовала идею у знакомой бабушки, которая много путешествовала и из каждой поездки привозила сувенирную тарелку. В итоге стены ее кухни были почти полностью увешаны красивыми стеклянными предметами и воспоминаниями», – делится Алена. Сейчас в ее коллекции уже около 35 магнитиков, где самые интересные – парные: один девушка оставляет себе, а другой дарит. «При выборе я стараюсь брать те, на которых изображены места, которые я видела вживую, – добавляет автоматизатор. – Для лучших воспоминаний и визуализации в будущем».

Карина украшает свой холодильник магнитиками уже на протяжении 15. За это время девушке удалось собрать порядка 40 штук, каждый из которых – частичка путешествия, привезенного домой. «Каждый магнит для меня особенный и несет свою отдельную историю, – делится QA-специалист. – Я никогда не покупаю первый попавшийся, а стараюсь найти такой, который западет в душу. Когда я смотрю на свою коллекцию, у меня возникают яркие воспоминания о поездках, встречах с друзьями и местах, изображенных на магнитике». Также, по мнению девушки, магниты на холодильнике добавляют уюта и придают особую атмосферу дому.

На этой атмосферной ноте закончим наше повествование, чтобы вскоре вернуться с новыми увлечениями, которые живут в #idfdreamteam – среди сотрудников финтех-компании IDF Technology.