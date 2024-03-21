Как работает IT-компания, когда главная ее ценность — сотрудники. Опыт IDF Technology

В быстро меняющемся мире трудно переоценить роль развития HR-бренда компании. Именно сильная работа дословно с «человеческим ресурсом» напрямую влияет на прибыль бизнеса и успех современной компании, где главная ценность — сотрудники. Такого принципа придерживается IDF Technology — белорусская IT-компания, специализирующаяся на кредитном скоринге, Data Science и финансовых цифровых технологиях. Сегодня в R&D центре работает более 200 сильных IT-специалистов, 94,3% процента которых довольны работой в компании, а 92,9% — работой в своей команде. В прошлом году компания заняла первое место в рейтинге «ТОП работодателей Беларуси», проведенного BIK Ratings, а также стала призером конкурса HR-бренд года. Как компании удалось достичь таких результатов, разбираем в данном материале.

В IDF Technology корпоративную культуру поддерживают с помощью тщательно разработанной системы бонусов и бенефитов.

Помимо довольно стандартных компенсации профессионального обучения, изучения иностранных языков и спорта, в компании работает программа IDF Bonus. Программа лояльности сотрудников IDF Technology была запущена в марте 2020 года для поощрения активности в корпоративной жизни. За посты в социальных сетях с отметкой компании, проведение митапов и презентаций, помощь в офисной жизни, участие в профессиональных и развлекательных ивентах и многие другие активности начисляются Bonus-баллы, которые сотрудники могут обменять на корпоративную атрибутику.





Отметим, что IDF Technology уделяет особое внимание фирменному мерчу, создавая действительно качественные и стильные модели для своего комьюнити. Сотрудники компании также получают в подарок фирменную атрибутику на профессиональные и персональные праздники и с удовольствием носят футболки, худи, свитшоты и жилетки, пользуются брендированными эко-кружками, бутылками и ланч-боксами в повседневной жизни.

Также очень важна обратная связь сотрудникам.

Раз в полгода в компании IDF Technology проводится Performance Review. Это подведение профессиональных итогов, оценка результатов шестимесячной работы с возможностью пересмотра условий труда для каждого сотрудника. IT-специалисты проходят процесс Assessment’а — предоставляют собственную оценку работы и в ответ получают отзыв руководителя. На основе такой оценки эффективности в компании происходит пересмотр заработной платы, а также рост уровня сотрудника. Также в это время проставляются Goals — цели на грядущие полгода/год, от выполнения которых будет зависеть следующее Performance Review. Таким образом, в компании существует прозрачный и понятный каждому сотруднику процесс повышения зарплаты и карьерного роста.

Финтех-компании все больше внимания уделяют внутреннему обучению и развитию.

Так как на рынке сейчас наблюдается дефицит талантов, согласно западным исследования на 10% выросло число компаний, отдающих приоритет этому подходу. В IDF Technology у сотрудников есть возможность перехода на другой проект и даже смена специальности. К тому же сейчас в компании активно развивают направление менторства. Так, с 2021 года успешно работает проект по подготовке начинающих IT-специалистов — Laboratory 2.0. Он прекрасно подходит не только «джуниорам», но также и «мидлам», «сеньорам» и даже «лидам», которые уперлись в стеклянный потолок. Опытным профессионалам предлагают попробовать себя в качестве менторов и открыть новые возможности для квалифицированных специалистов. В итоге получается «win-win» — выигрывают и сотрудники, и компания.

Если главная ценность IDF Technology — это люди, то на второй ступеньке пьедестала стоят команды.

Уже в «лаборатории», которая упоминалась выше, готовят сильных командных игроков. Именно эффективная работа в команде поддерживается на всех уровнях. Поэтому в IDF Technology заведено правило тимбилдинга каждые 4 месяца. Команда выбирает развлечение, которое по душе ее сотрудникам и проводит время с коллегами вне стен офиса и рабочих чатов. Что касается офисных активностей для сплочения коллег, то они происходят примерно раз в месяц. Это может быть вечер настольных игр или игра в мафию, совместное участие в благотворительном мероприятии или тематическая офисная вечеринка. В это время не существует иерархии, корпоративного разделения, а есть только одна команда, единый организм, который называют #idfdreamteam.