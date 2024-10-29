IDF Technology открыла набор бизнес-аналитиков в Laboratory 2.0



IT-компания IDF Technology ищет 5 кандидатов на позицию Junior Business Analyst, которые недавно окончили курсы по специальности и имеют хорошую теоретическую базу или небольшой опыт работы. Также среди требований – знание одной или нескольких нотаций описания бизнес-процессов, представление о жизненном цикле АС и разработке требований к ПО, грамотная устная и письменная речь.

Основное отличие программы Laboratory 2.0 от обычных IT-курсов или стажировки в IT-компании в том, что проект представляет собой углубленный онбординг, совмещающий работу и обучение для молодых айтишников, а также официальное трудоустройство и заработную плату с первого дня.

Менторами «Лаборатории» являются ведущие аналитики проектов. В первой части расширенного онбординга «лаборантов» ожидает теоретический блок с укреплением уже существующих базовых знаний и работа над тестовыми проектами, приближенными к реальным. Вторая часть предполагает работу на проектах компании над реальными задачами под контролем менторов.

В случае успешного выполнения задач, а также хорошего фидбека от команды, бизнес-стейкхолдеров и ментора, компания закроет испытательный срок и продолжит работу с лучшими. При этом, если все «лаборанты» покажут отличные результаты, в IDF Technology готовы продолжить сотрудничество со всеми.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию можно по ссылке.