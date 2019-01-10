.net-разработчик SoftTeco Роман Оголихин: мне кажется, я все-таки технарь

Роман Оголихин лично знаком с Мулявиным и Тихановичем, работал редакторов известного когда-то журнала «Мобильная связь» и занимался рекламной в филармонии. Он осознанно сменил гуманитарную профессию на IT, стал успешным разработчиком и возглавил отдел .net в компании SoftTeco.

Мы задали Роману несколько вопросов о жизни, учебе и увлечениях.



Какой вам запомнилась учеба в БГУИР?

Учеба запомнилась по-разному, своя специфика была на каждом курсе. Я родом из Жлобина, поэтому воспоминания об учебе тесно связаны с жизнью в общежитии. Первый курс запомнился довольно непростым периодом, это был новый для меня опыт самостоятельной жизни и потребовалось время, чтобы к нему адаптироваться. К тому же, на дворе стоял экономический кризис 1998 года, когда все зарплаты резко просели, и на помощь от родителей уже нельзя было так сильно положиться. Помню, мне сильно не хватало собственного компьютера: он был очень нужен для учебы, но позволить себе покупку было невозможно. Что поделать, приходилось выкручиваться: у соседа по комнате был ПК, и я вместе с другими жителями блока становился в очередь, чтобы посидеть вечером за практикой. К счастью, на втором курсе ситуация изменилась: родители помогли с покупкой техники, и учиться стало гораздо проще.

Есть ли такой опыт за время студенчества, который повлиял на вас особенно сильно?

У нас в общежитии была локальная сеть, которую каждый использовал по своему усмотрению: кто-то учебой занимался, а кто-то в игры играл. Интернет тоже был, но это один модем со скоростью 33 кб/с на 200 с лишним человек: чтобы посмотреть сайт, нужно было ставить его на закачку на всю ночь. Поэтому люди в основном проводили время в локальной сети, а мне в какой-то момент захотелось немного улучшить жизнь людей, используя сеть. В итоге я сделал доску объявлений внутри сети на технологии Microsoft ASP (еще не .Net). Сайт оказался полезным, пользовался популярностью. Думаю, это событие и стало точкой отсчета, с которой началась моя карьера программиста. А доску объявлений потом взломали местные хакеры и мне пришлось за 3 дня переписать её на php, так что без практики сидеть не приходилось :)

Как правило, на ФКСИС БГУИР поступает аномально низкое число девушек. Замечали эту тенденцию на своем потоке?

Да, действительно: у нас изначально на потоке из 200 человек было всего 3 девушки. В итоге две отчислились, и вместе с нами получала диплом только одна. Но такое бывает не всегда: сосед по блоку на два курса младше говорил, что на их потоке девушек было уже около десяти.

Поддерживаете ли вы сейчас контакт с кем-то из одногруппников?

Да, раз в пять лет стабильно собираемся на вечер встречи выпускников. Мы создали чат в интернете, в который добавились многие товарищи с потока. Некоторые из них сейчас являются моими коллегами: к примеру, Игорь Сапьяник работает в SoftTeco начальником ios отдела.

Приходилось ли вам подрабатывать на старших курсах?

Да, я подрабатывал электроосветителем в Белорусской государственной филармонии. Кстати, работу я нашел благодаря университету, и вот как это получилось. На одном из лабораторных занятий я вызвался помочь отсканировать материалы (сканеры в то время были редкостью), и в конце семестра преподаватель меня таким образом отблагодарил, предложив вакансию на лето. Первые полгода я работал в электроцеху, там выполнял разные небольшие технические поручения: поменять лампы на сцене, выключить свет после концерта. Потом меня пригласили в рекламный отдел филармонии, где я делал в редакторах CorelDraw и Photoshop афиши концертов.

Какие впечатления у вас остались от работы в филармонии?

Это был интересный опыт, поскольку до этого я не пересекался с миром культуры, а в филармонии встретить на коридоре Мулявина было обыкновенным делом. В пространстве чувствовалась творческая атмосфера, постоянно появлялись новые знакомства. В голове хорошо запомнились встречи с известными людьми белорусской эстрады: к примеру, в наш рекламный отдел регулярно заходил Тихонович. К тому же, в мою жизнь пришла классическая музыка: я мог посетить любой концерт, заняв свободное место в зале. Со временем стал неплохо в ней разбираться: по имени исполнителя мог понять, хорошим будет выступление или можно не идти. Увлечение классической музыкой осталось со мной и сейчас: если вижу интересный концерт, то скорее всего его посещу.



Сегодня многие студенты сетуют на то, что в вузах теория превалирует над практикой. На ваш взгляд, может ли начинающий специалист обернуть эту особенность в свою пользу?

Я согласен, что в университетах теории гораздо больше, чем практики. С другой стороны, может так оно и должно быть. В будущей карьере у студентов будет предостаточно практики, а заложить надежный теоретический фундаменте можно только в вузе. В начале профессионального пути может казаться, что из всего объема полученных знаний реально необходим лишь небольшой процент. С годами этот взгляд меняется, ведь по мере развития в голове всплывают все новые детали из курса обучения. У человека, который освоил специальность самостоятельно, нет такого базиса, поэтому в каких-то моментах ему может быть тяжелее двигаться вперед.



Каким было ваше первое место работы после выпуска из университета?

Я работал редактором в журнале “Мобильная связь”. В то время вакансий программистов было немного, да и программисты не зарабатывали каких-то больших денег: все зарплаты находились примерно на одном уровне. Работа в журнале привлекала перспективной тематикой: на тот момент мобильная связь была передовой технологией, писать о ней было интересно и престижно. Вообще это был своеобразный стартап: второй выпуск мы делали коллективом из трех человек. Проект оказался удачным и рентабельным: со временем увеличилось число штатных сотрудников, появилось несколько новых отделов. Серьезная конкуренция была с одним из ведущих белорусских порталов, за контент и читателей шла настоящая борьба. Помню, как однажды мы сделали на сайте калькулятор тарифных планов, а через месяц-другой такой же появился у них на портале. Хоть у них и был больший охват чем у “Мобильной связи”, но по значимости разработок мы точно не были отстающими.



В нашем обществе многие являются сторонниками деления людей на технарей и гуманитариев, физиков и лириков. Что вы думаете о подобном видении?

Есть люди, у которых больше склонность к гуманитарным или техническим наукам, а есть и такие, кто отлично совмещает оба направления. Хочется верить, что у меня есть способности в обеих сферах, хотя мне кажется, что я все-таки технарь. Конечно, нельзя смотреть на мир как на черное и белое, ведь нюансы есть в каждом направлении. Умение красиво решать сложные абстрактные задачи вовсе не делает человека сразу крутым специалистом, для инженера важнее стремиться к практичности и простоте. На мой взгляд, чтобы добиться успеха в программировании, нужно перестать думать о себе как о физике или математике и начать думать как об инженере.



Каким образом вы пришли к осознанию, что журналистика это не ваш путь?

У этой профессии есть много недостатков. Главным разочарованием для меня стала коммуникация в коллективе, когда пришлось столкнуться с интригами. В университете и филармонии было по-другому. Свою роль сыграл и финансовый аспект: к тому моменту программирование постепенно выходило из тени и становилось понятно, что этот путь гораздо перспективнее.



Ка кие изменения произошли в вашей жизни после того, как вы сменили должность редактора отдела новостей на инженера-программиста?

В глобальном плане серьезных изменений не произошло. Пожалуй, стало немного больше денег, но жилье я продолжал снимать все то же. Главной неожиданностью стал тот факт, что номинально я устраивался на должность php программиста, а по факту пришлось работать над проектами с технологией Microsoft ASP.NET. В то время эта технология была инновационной, и для меня это был настоящий прорыв. Карьеру программиста я начинал как junior developer, и уже через три года я оценивал свои профессиональные компетенции не меньше чем у senior’a. Сейчас об этом вспоминается с улыбкой, но на тот момент это казалось мне вполне объективным фактом.



В ы пришли в SoftTeco меньше года назад и практически сразу заняли должность руководителя .NET отдела. Как вам удалось так быстро занять такую высокую должность?

Я пришел в SoftTeco с конкретной инициативой и имел за плечами серьезный стаж: я проработал более 10 лет в одной компании и занимал там высокую должность главного технического инженера (CTO). Когда я находился в поиске вакансии, Игорь Сапьяник (мой друг и бывший одногруппник) предложил пойти работать в SoftTeco. Должность рядового девелопера была мне неинтересна, поэтому я предложил открыть в компании .NET отдел. Поначалу идея была встречена холодно, но уже через неделю директор SoftTeco пригласил меня в офис познакомиться, и в итоге я получил зеленый свет. Было приятно увидеть, что моя инициативность нашла благодатную почву. Создание .NET отдела стало серьезным шагом для компании, поскольку до этого он входил в состав другого подразделения и не играл в организации ключевую роль. Сегодня в SoftTeco .NET отдел существует наравне с отделами FrontEnd, QA, Android, iOS и отделом серверных разработок.



М ожете ли вы рассказать о каких-то .NET проектах, разработкой которых занимается SoftTeco?

Одна из главных разработок компании - система управления процессами, которую использует половина ТОП-100 крупнейших компаний мира (например, Coca-Cola или Nike). Этот продукт нужен организациям для построения и фиксации внутрикорпоративных процессов: коммуникация с клиентом, логистика и т.д. Еще один проект связан с технологией двухфакторной аутентификации. Обычно пользователь получает SMS-сообщение с кодом и вводит его в соответствующую форму в интернете. Мы упростили этот процесс, сократив его до единственного push-уведомления на смартфоне.



Как руководитель, можете ли вы поделиться парочкой секретов эффективного менеджмента?

На мой взгляд, эффективный руководитель должен понимать, что самое ценное в IT-индустрии это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. В SoftTeco я выполняю роль линейного менеджера, несу ответственность за команду, поэтому это правило для меня основное. С другой стороны, в компании есть менеджеры проекта, для них в приоритете предоставить заказчику готовый продукт, и в таких условиях человеческие отношения могут отходить на второй план. Ответственность - еще одно важное качество, без которого нельзя быть эффективным управленцем. На менеджере всегда лежит ответственность за результат, за других людей, и он не может подводить. Конечно, форс-мажоры случаются у всех, в такой ситуации главное вовремя найти решение проблемы.



О ткуда вы черпаете вдохновение и энергию для работы в SoftTeco?

И энергия, и вдохновение сами приходят из жизни. Не так давно у меня родился третий ребенок, такое чувство будто на ментальном уровне помолодел лет на пять :) В детстве я очень много читал, сейчас в этом занятии не вижу такой сильной необходимости. Стараюсь не забывать о художественной литературе (только не смейтесь, сейчас читаю “Гордость и предубеждение” Джейн Остин), но основную информацию получаю из материалов в интернете. Много вдохновения приносят путешествия: в 2011 году я приобрел новый автомобиль, и почти сразу вместе с семьей мы отправились на нем в Италию. Хорошо помню наше путешествие по Испании: мы взяли машину напрокат и доехали до самой южной точки Европы.

Последние несколько лет появилось новое увлечение: делаю из дерева крафтовую мебель. Оборудовал на балконе звукоизолированную мастерскую и периодически там что-нибудь пилю. Такое увлечение требует немало ресурсов и поднимает много пыли в прямом смысле слова, однако на выходе получается неплохо: на прошлом месте работы два моих стола неплохо вписались в офисный интерьер.



SoftTeco специализируется на аутсорсинге, в то время как до этой компании вы имели продолжительный опыт работы в продуктовой. На ваш взгляд, в чем заключается различие этих моделей бизнеса?

Да, разница действительно есть и она весьма существенная. Сейчас мне больше нравится работать в сервисной (аутсорсинговой) компании, потому что здесь не приходится зависеть от одного заказчика. Ничего страшного не случится даже если клиент обанкротится, в такой ситуации тебя просто переведут на следующий проект. В продуктовой компании периодически приходилось испытывать давление, в то время как в SoftTeco гораздо меньше стресса. Еще одно важное отличие: в “продукте” специалист углубляется в конкретную область знания, в то время как в “сервисе” от проекта к проекту проще развиваться сразу по нескольким направлениям.

Ваши пожелания тем, кто решил связать свою жизнь с IT?

В первую очередь, не изменять мечте при выборе места работы. Если вы чувствуете, что вакансия привлекает вас только зарплатой и в остальном не вызывает интерес, лучше поискать альтернативный вариант. Большие деньги придут вместе с развитием, не стоит ради них обрекать себя на скучные офисные будни. Во-вторых, хочу посоветовать стремиться к простоте. Университет является научной средой, в нем ценятся комплексные задачи. Производство устроено иначе: чем проще будет решение, удовлетворяющее требованиям, тем лучше это скажется на программной архитектуре. И последний совет: не забывайте о своем здоровье! В молодости внутренние ресурсы кажутся неисчерпаемыми, но это не означает, что можно не следить за зрением и осанкой. Даже в самый загруженный день можно найти время, чтобы отвлечься от монитора и дать организму передохнуть.