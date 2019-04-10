IT-компании SoftTeco 11 лет!

В далеком 2008 году два университетских товарища основали компанию SoftTeco. За несколько лет профессионализм, трудолюбие, вера в себя превратили маленький стартап в ведущую аутсорсинговую компанию по разработке программного обеспечения.
В 2011 году SoftTeco стала Резидентом Парка Высоких технологий и получила свою первую награду “Best IT companies to work for in Belarus”.
С 2015 года SoftTeco входит в ТОП-10 «Leaders Matrix Belarus: Top Web & Software Developers» по версии аналитического агентства Clutch и прочно занимает свое место в рейтингах IT-лидеров Беларуси по мобильной и вею разработке и реализации комплексных кросс-платформенных программных решенией. Мы работаем для крупного, среднего и малого бизнеса в более чем 16 странах мира.
SoftTeco сегодня:
- Профессиональная команда из 150 сотрудников
- Многоэтажный удобный офис в современном бизнес-центре
- Дружественная политика SoftTecoTeam, основанная на равенстве, уважении и взаимопонимании
- Комфортная и дружелюбная атмосфера стартапа, в фокусе которой сотрудники и клиенты
- Продуктивная работа и отличный отдых в кругу коллег
- Постоянное развитие и движение вперед!
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