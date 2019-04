IT-компании SoftTeco 11 лет!

В далеком 2008 году два университетских товарища основали компанию SoftTeco. За несколько лет профессионализм, трудолюбие, вера в себя превратили маленький стартап в ведущую аутсорсинговую компанию по разработке программного обеспечения.

В 2011 году SoftTeco стала Резидентом Парка Высоких технологий и получила свою первую награду “Best IT companies to work for in Belarus”.

С 2015 года SoftTeco входит в ТОП-10 «Leaders Matrix Belarus: Top Web & Software Developers» по версии аналитического агентства Clutch и прочно занимает свое место в рейтингах IT-лидеров Беларуси по мобильной и вею разработке и реализации комплексных кросс-платформенных программных решенией. Мы работаем для крупного, среднего и малого бизнеса в более чем 16 странах мира.

SoftTeco сегодня:

- Профессиональная команда из 150 сотрудников

- Многоэтажный удобный офис в современном бизнес-центре

- Дружественная политика SoftTecoTeam, основанная на равенстве, уважении и взаимопонимании

- Комфортная и дружелюбная атмосфера стартапа, в фокусе которой сотрудники и клиенты

- Продуктивная работа и отличный отдых в кругу коллег

- Постоянное развитие и движение вперед!

Мы гордимся нашей крутой командой, нашей дружбой и нашей работой. Каждый день мы вместе создаем замечательные истории, находим правильные решения и верные ответы. Впереди новые проекты, новые друзья и партнеры, новые победы!