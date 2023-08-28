Шестая образовательная ИТ-конференция Up!Date 2023 пройдет в Казани 20 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо» при поддержке компании «БАРС Груп» и традиционно станет частью деловой программы Международного форума Kazan Digital Week 2023.

Up!Date-2023 объединит в офлайн- и онлайн пространстве более 3000 ведущих специалистов IT-отрасли. На конференции топовые спикеры из крупнейших российских компаний (Тинькофф, Sibedge, БАРС Груп) поделятся своим опытом в области аналитики, разработки, тестирования и расскажут о лучших практиках и кейсах.