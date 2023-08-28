21 сентября 2023 г. в Москве пройдет BIS Summit 2023 – одна из значимых конференций в ИБ-области с 15-летней историей успеха. Ежегодно саммит собирает тысячи участников со всей страны.

По своей информационной наполненности – это мероприятие преимущественно для директоров и ведущих специалистов ИБ, СБ и ИТ. Если вам нужно за день выяснить, что будет определять развитие ИБ на следующий год, составить или обновить стратегию и защитить её на понятном для бизнеса языке, то BIS Summit 2023, его материалы и возможности для нетворкинга – кратчайший путь к цели.