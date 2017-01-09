НАН Беларуси приступит в 2017 году к изготовлению спутника БКА-2

Национальная академия наук Беларуси приступит в 2017 году к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения - БКА-2. Об этом сообщил руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь во время презентации Года науки в Беларуси, пишет БЕЛТА.

"За последние два года в Беларуси появилась новая отрасль науки - космические исследования. Для этого у нас создана система дистанционного зондирования Земли, есть свой спутник. Сейчас мы работаем над созданием нового спутника дистанционного зондирования с разрешением 0,5 м, наша задача в этом году - начать его изготовление. Мы уже проработали технические требования, подписали необходимые договоры", - сказал Петр Витязь. Он пояснил, что космическая информация с первого спутника дистанционного зондирования Земли используется 11 министерствами Беларуси.

"Работа БКА-1 продлена на два года, это уже согласовано с Роскосмосом. Кроме того, вместе с БГУ мы создали наноспутник, который нужно в этом году запустить, создать систему управления. Думаю, что мы это будем делать вместе, чтобы использовать этот спутник не только в учебных целях, но и в научных", - рассказал он.

Как сообщалось, БКА-2 будет создаваться в той же кооперации разработчиков, которые изготавливали и БКА-1. С российской стороны это АО "Корпорация "ВНИИЭМ" (Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г.Иосифьяна). Целевую аппаратуру будет изготавливать белорусское предприятие "Пеленг". Эксплуатация БКА-2 позволит создавать топографические навигационные карты в масштабе 1-10 000, соответственно это станет основой для решения различных кадастровых задач.

Запустить второй космический аппарат дистанционного зондирования Земли планируется в конце 2019 года. Первый Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли был успешно выведен на расчетную орбиту 22 июля 2012 года с космодрома Байконур в Казахстане в кластере из пяти космических аппаратов. В настоящее время БКА осуществляет космическую съемку в интересах 21 организации, которые находятся в ведении 11 министерств Беларуси, а также коммерческую съемку в интересах ряда зарубежных заказчиков.-

