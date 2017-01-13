ГК "БелХард" отмечает 23-летие со дня основания

Одна из ведущих белорусских ИТ-компаний «БелХард Групп» сегодня отмечает 23-летие со дня основания. Официальной датой рождения компании «БелХард» считается 13 января 1994 года.

Напомним, что в 2016 году "БелХард Групп" вошла в список 500 крупнейших в Европе независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), который составляется в рамках ежегодного исследования рынка авторитетным аналитическим агентством IT Europa.

Также компания недавно разработала программу внутренней GPS-навигации. Систему антенн, передатчиков координат и мобильное приложение разработали специалисты ГК "БелХард". Новинку продемонстрировали на конференции Party Hard!, которая прошла 6 февраля 2016 года в бизнес-инкубаторе ПВТ.

Работать компания начинала как дилер Hewlett-Packard, и уже к ноябрю 1995 года выросла до статуса дистрибьютора. В 1998 году компания открыла новое направление - разработку программного обеспечения, чем компания весьма успешно занимается и сегодня. За это время из "Белхарда" выросло несколько крупных и известных не только в Беларуси, но и во всём мире софтверных компаний - Itransition, Qulix, Oxagile.