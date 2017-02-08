Браузер Vivaldi анонсирует версию 1.7

Vivaldi анонсирует версию 1.7, в которой представлены встроенные средства создания снимков экрана, улучшенное управление звуком во вкладках и другие усовершенствования.

Останови мгновенье!

Снимки веб-страниц играют важную роль в работе и общении в Сети, и Vivaldi предлагает простой способ их создания прямо из окна браузера. Эта функция позволяет сохранять в виде изображения всю веб-страницу, включая невидимую часть, не отображающуюся в окне браузера по причине большого размера. Пользователи Vivaldi теперь также могут делать снимки выделенных областей страницы, включая интерфейс самого браузера.

Один из способов сделать снимок страницы в браузере Vivaldi – с помощью кнопки с иконкой фотокамеры в панели состояния. При нажатии этой кнопки открывается небольшое диалоговое окно с доступными опциями создания и сохранения снимка. Те же возможности доступны через меню «Инструменты» браузера, а также через сочетания клавиш и диалог быстрых команд.

Функция создания снимков экрана также была добавлена и в Заметки в боковой панели. Теперь, в дополнение к текстовым записям, пользователи могут сохранять и снимки веб-страниц или выделенных областей.

«Сегодня обмен снимками веб-страниц нередко заменяет текстовое общение, – говорит Йон фон Течнер, CEO, Vivaldi Technologies. – Вместо того, чтобы отправлять друзьям адрес страницы, содержащей нечто интересное, или проходить через утомительный процесс создания, сохранения, редактирования и отправки снимка страницы, пользователи браузера Vivaldi получили гораздо более удобный инструмент, обладающий множеством полезных возможностей и предлагающий несколько способов работы с ним».

Снимок есть. Что дальше?

После того, как снимок веб-страницы создан, пользователи могут сохранить его на диск компьютера в форматах JPEG и PNG. Также, по многочисленным просьбам пользователей, разработчики Vivaldi добавили возможность сохранять созданные снимки в буфер обмена операционной системы. Это позволяет использовать снимки для вставки в различные приложения, отправки в социальные сети или веб-сервисы.

Любителям работы с клавиатуры

Как правило, браузер Vivaldi предоставляет несколько способов работы с одной и той же функцией в зависимости от предпочтений пользователей, и средства создания снимков веб-страниц не являются исключением. В новой версии Vivaldi пользователи могут применять для различных способов создания снимков отдельные сочетания клавиш, назначаемые в настройках браузера.

Другим способом создать снимок веб-страницы является меню быстрых команд. Достаточно вызвать данное меню клавишей F2/⌘E и набрать слово «Cохранить». Далее можно выбрать требуемое действие из появившегося списка команд.

Улучшенное управление звуком во вкладках

Популярная среди пользователей Vivaldi функция отключения звука во вкладках стала ещё удобней. Теперь появилась возможность автоматически определять фоновые страницы, воспроизводящие рекламу, музыку или видео, и отключать звук одним кликом сразу на них всех. Эта возможность будет полезной тем, кто привык работать со множеством вкладок в одной сессии.

Больше возможностей, больше опций

Новый релиз также включает следующие улучшения: