МВД будет искать потерявшихся белорусов с помощью квадрокоптеров

Министерство внутренних дел Беларуси планирует расширить применение квадрокоптеров для поисков граждан. Об этом 28 февраля 2017 года на пресс-конференции сообщил Министр МВД Игорь Шуневич.

По словам министра, когда граждане обращаются в органы внутренних дел с информацией о потерявшихся людях в лесу, то на их поиски приходится задействовать большое количество личного состава. Иногда правоохранители используют для поиска служебных собак, технику МЧС и военных.

"Квадрокоптер, оборудованный видеокамерой и тепловизором, позволит нам более эффективно находить потерявшихся людей в труднодоступных местах", - отмечает Шуневич, обращая внимание, что благодаря этому ведомство рассчитывает упростить поиск граждан.

Министр предположил, что квадрокоптеры могут быть использованы и для поиска угнанных транспортных средств.

В ближайшее время МВД планирует закупить один квадрокоптер. Если устройство зарекомендует себя и оправдает ожидания, то их приобретение продолжится.

Ранее в Академии наук сообщили, что на базе РУП "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" планируется наладить производство квадрокоптеров.