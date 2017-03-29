Браузер Vivaldi представляет инструмент просмотра истории посещения сайтов, позволяющий пользователям подробно анализировать свою работу в Сети. Новый релиз также включает расширенные возможности работы с заметками, усовершенствованное управление звуком во вкладках и другие улучшения.

С помощью новых возможностей просмотра истории посещения сайтов, пользователи Vivaldi могут быстро произвести общий обзор посещённых веб-страниц и получить полезные подсказки для поиска старых ссылок.

В дополнение к традиционному списку ссылок, предлагаемому большинством браузеров, Vivaldi показывает историю в виде календаря со статистикой посещения веб-сайтов. Графики и цветовая шкала отображают пики активности и главные тенденции работы в Сети.

Дополнительные изменения включают: