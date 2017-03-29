Браузер Vivaldi представляет инструмент просмотра истории посещения сайтов, позволяющий пользователям подробно анализировать свою работу в Сети. Новый релиз также включает расширенные возможности работы с заметками, усовершенствованное управление звуком во вкладках и другие улучшения.
С помощью новых возможностей просмотра истории посещения сайтов, пользователи Vivaldi могут быстро произвести общий обзор посещённых веб-страниц и получить полезные подсказки для поиска старых ссылок.
В дополнение к традиционному списку ссылок, предлагаемому большинством браузеров, Vivaldi показывает историю в виде календаря со статистикой посещения веб-сайтов. Графики и цветовая шкала отображают пики активности и главные тенденции работы в Сети.
Дополнительные изменения включают:
- Создание заметок перетаскиванием текста: в браузере Vivaldi можно добавлять заметки к просматриваемым страницам. С новым релизом создавать заметки стало ещё проще путём перетаскивания выделенного текста. Добавлять заметки можно не только из браузера, но и из других приложений. Пользователи также могут выделить текст на веб-странице и, вызвав контекстное меню щелчком правой кнопки мыши, выбрать опцию «Копировать в заметки».
- Усовершенствованное управление звуком во вкладках: в браузере Vivaldi есть множество способов управления звуком. Новый релиз расширяет эти возможности. Теперь можно выбрать одну из трёх опций – воспроизводить звук во всех вкладках, только в активной вкладке или же в фоновых вкладках при условии, что звук не воспроизводится в основной вкладке.
- Опция для включения или отключения автоматических обновлений для Windows
- Возможность открывать ссылки в текущей вкладке из контекстного меню.
- В качестве домашней страницы можно указывать Экспресс-панель.
- Возможность затенения вкладок страниц, выгруженных из памяти.
- При введении текста в адресную строку, все совпадения выделяются жирным шрифтом.
- Улучшение перевода Chromium-строк.
- Поиск изображений из контекстного меню.
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