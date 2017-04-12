Олег Новицкий с борта МКС поздравил землян с Днем космонавтики

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Уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции поздравил землян с Днем космонавтики, сообщает БЕЛТА.

"Космические исследования - это настоящий локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются ракеты-носители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования, - сказал космонавт. - Развивается МКС, появляются новые модули. Человечество движется вперед, и я уверен - недалек тот день, когда мы начнем создавать базы на Луне и на Марсе".

Олег Новицкий отметил, что сегодня праздник всех, кто любит космос и мечтает о покорении Вселенной. "Просто подними голову - и звезды станут ближе!" - обратился космонавт с борта МКС. 

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Опубликовал: KVbot,

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