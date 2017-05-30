Белорусов ждут шенген за 35 евро и ID-карта вместо паспорта

Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может снизиться до 35 евро уже в ближайшее время. Это следует из интервью начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна.

Он, в частности, сообщил, что подписание документов с ЕС о взаимном упрощении визового режима находится на завершающей стадии.

«Это не очень простой вопрос, — подчеркнул Алексей Бегун. — Мы не первый год ведем консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей».

По его словам, диалог то возобновлялся, то приостанавливался, но в настоящее время стороны находятся на завершающем этапе.

«Мы практически, за исключением некоторых несогласованных вопросов, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Документы практически готовы к парафированию и подписанию», — отметил Бегун.

По словам Бегуна, в июне ожидается визит в Беларусь экспертов ЕС. «Мы практически завершим переговоры, сумеем отстоять позиции, которые предлагали в рамках соглашений о реадмиссии и облегчения поездок граждан Беларуси. Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения начнут применяться», — сказал начальник департамента по гражданству и миграции.

Он отметил, что соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз, определит категории белорусов, которые будут иметь право на это.

«Скорее всего, уменьшит стоимость шенгенской визы до 35 евро. Регламентирует деятельность визовых центров, перечень документов и сделает процедуру отказа в выдаче визы понятной и прозрачной. Важный момент — введение трехлетних и пятилетних виз, потому что сейчас не все посольства их выдают, и — по очень специфичному поводу», — подчеркнул представитель МВД.

Бегун также рассказал, что с 1 января 2019 года в Беларуси будут введены биометрический паспорт и национальная ID-карта.

Биометрические паспорта и ID-карты начнут выдавать белорусам и иностранцам, постоянно проживающим на территории нашей страны, а также при выдачи вида на жительство.

По словам представителя МВД, смысл носить с собой паспорт в таком случае пропадает. Он понадобится исключительно для выезда за границу. ID-карта станет основным документом, удостоверяющим личность.

Биометрический паспорт будет стоить в районе 30 евро. В переходный период, с 1 января 2019 года, будут действовать два паспорта — нынешний и биометрический.