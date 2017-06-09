ФАС рассмотрит дело в отношении Microsoft в конце июля

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) определилась с датой рассмотрения дела против корпорации Microsoft.

Речь идёт о разбирательстве, инициированном в конце прошлого года по жалобе «Лаборатории Касперского». Суть претензий сводится к тому, что редмондский гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке операционных систем для персональных компьютеров.

В материалах ФАС говорится, что Microsoft существенно сократила время для адаптации антивирусного программного обеспечения сторонних разработчиков в отношении операционной системы Windows 10, а именно с двух месяцев до шести календарных дней. В результате, сторонние разработчики средств обеспечения безопасности оказались в невыгодных условиях.

Как теперь сообщается, заседание в рамках процесса состоится примерно через полтора месяца. «Дело рассмотрят 24 июля в 10 утра», — сообщили в ФАС.

Антимонопольное ведомство отмечает, что в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределённого круга потребителей.