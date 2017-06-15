Новый подход к Экспресс-панели: вышла новая версия браузера Vivaldi

Выпущенная версия Vivaldi 1.10 позволяет пользователям настраивать внешний вид и функции Экспресс-панели в соответствии со своими предпочтениями, а также закреплять инструменты разработчика непосредственно в окне браузера. Об этом 15 июля 2017 года рассказали создатели браузера.

Новый подход к Экспресс-панели

В то время как возможности настроек стартовых страниц большинства браузеров довольно ограничены, Vivaldi позволяет пользователям кардинально изменять внешний вид Экспресс-панели и самим решать, как она будет работать. Экспресс-панель в Vivaldi предлагает быстрый доступ к любимым веб-сайтам, закладкам и подробному обзору истории посещения страниц.



«Экспресс-панель – это окно в сеть. Так почему же пользователи должны ограничиваться минимальной функциональностью и унылым дизайном? – говорит Йон фон Течнер, генеральный директор Vivaldi Technologies. – Мы решили, что пора дать людям браузер, который относится к Экспресс-панели со всей надлежащей серьезностью».



В основе Экспресс-панели Vivaldi ­– страницы, отображающие галереи эскизов добавленных в закладки сайтов. Пользователи могут создать несколько страниц Экспресс-панели с закладками на разные темы и с их помощью удобно организовать доступ к любимым веб-сайтам. Иконки ячеек Экспресс-панели отображают снимки страниц, однако в новом релизе появилась возможность заменять их на любые изображения с диска компьютера, в том числе в формате GIF.



Другое нововведение – расширенные возможности выбора количества столбцов для ячеек в Экспресс-панели. Кроме того, пользователи могут полностью отключить функцию подбора числа столбцов – в этом случае иконки ячеек заполнят все свободное пространство на мониторе. У пользователей Windows также появилась возможность быстро подставить обои рабочего стола в качестве фона для Экспресс-панели.



Инструменты разработчика в окне браузера

В новом релизе также представлено и давно ожидаемое нововведение для разработчиков и веб-дизайнеров – возможность закреплять инструменты разработчика непосредственно в окне браузера. В предыдущих версиях Vivaldi эти инструменты отображались в отдельном окне. Теперь же пользователи могут размещать их справа, слева или в нижней части окна.



«Среди пользователей Vivaldi есть немало разработчиков, и они высказали свои пожелания. Возможность закреплять инструменты разработчика непосредственно в окне браузера – абсолютная необходимость», – говорит Йон фон Течнер.



Больше возможностей

Продолжая работу над наиболее востребованными функциями браузера, команда Vivaldi не забывает уделять внимание и прочим его аспектам. В этом Vivaldi помогает сообщество пользователей, активно участвующих в тестировании браузера.



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