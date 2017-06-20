ФАС отвела Microsoft месяц на устранение нарушений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Microsoft о прекращении нарушений антимонопольного законодательства (пункт 8 части 1 статьи 10 и статей 14.2, 14.8 закона о защите конкуренции). На устранение нарушений компании отведен один месяц. Отсчет данного срока начался 13 июня 2017 г.

«Рассмотрение дела № 1-00-168/00-11-16 о нарушении антимонопольного законодательства Microsoft Corporation продолжается», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, что это разбирательство было запущено в ноябре 2016 г. на основании жалобы «Лаборатории Касперского». Ее причиной стало то, что Microsoft сократила срок адаптации сторонних антивирусов под новые рыночные версии Windows 10 с двух месяцев до шести дней. В ФАС посчитали, что таким образом Microsoft вознамерилась обеспечить преимущество собственному антивирусу Windows Defender, который автоматически включается, если посторонний антивирус еще не адаптирован к новой версии ОС.