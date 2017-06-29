В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Версия для печатиВерсия для печати

Министерству обороны США необходимо запретить пользоваться программным обеспечением компании «Лаборатория Касперского». С такой инициативой выступил комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Соответствующую поправку в проект бюджета вынесли на обсуждение в среду. Автором инициативы стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам, «связь "Лаборатории Касперского" с Кремлем тревожит».

Сенаторы и представители администрации президента США решили, что российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности».

Законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего его необходимо подписать главе государства.

Источник: 

lenta.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя gaal

gaal

Долго доходило :) О связи Касперски и ФСБ даже в газетах пишут.

Аватар пользователя dnki

dnki

Не мог и предположить, что Юсэй Ами использует чужеродный продукт.

Вот наоборот - милое дело.

Так что, новость больше похожа на рекламу.

Аватар пользователя savely

savely

>  О связи Касперски и ФСБ даже в газетах пишут.

На заборах тоже много чего пишут. 

Добавить комментарий