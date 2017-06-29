В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Министерству обороны США необходимо запретить пользоваться программным обеспечением компании «Лаборатория Касперского». С такой инициативой выступил комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Соответствующую поправку в проект бюджета вынесли на обсуждение в среду. Автором инициативы стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам, «связь "Лаборатории Касперского" с Кремлем тревожит».

Сенаторы и представители администрации президента США решили, что российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности».

Законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего его необходимо подписать главе государства.