В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

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Министерству обороны США необходимо запретить пользоваться программным обеспечением компании «Лаборатория Касперского». С такой инициативой выступил комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
Соответствующую поправку в проект бюджета вынесли на обсуждение в среду. Автором инициативы стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам, «связь "Лаборатории Касперского" с Кремлем тревожит».
Сенаторы и представители администрации президента США решили, что российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности».
Законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего его необходимо подписать главе государства.
Комментарии
Долго доходило :) О связи Касперски и ФСБ даже в газетах пишут.
Не мог и предположить, что Юсэй Ами использует чужеродный продукт.
Вот наоборот - милое дело.
Так что, новость больше похожа на рекламу.
> О связи Касперски и ФСБ даже в газетах пишут.
На заборах тоже много чего пишут.
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