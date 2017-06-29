Роскомнадзор получил необходимые данные от Telegram

Роскомнадзор получил от мессенджера Telegram данные, необходимые для его внесения в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщил глава федеральной службы Александр Жаров.

«В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр. Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», — сообщил глава Роскомнадзора.

Он также выразил уверенность, что «остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом». Жаров добавил, что законы России обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в местной юрисдикции. До этого глава службы заверил, что регулятор не будет заниматься бюрократией.

Ранее Дуров согласился предоставить данные и опубликовал на них ссылку. При этом он заявил, что не возражает против использования этой информации, но раскрывать переписку пользователей и соблюдать «закон Яровой» не станет.

23 июня Жаров объявил, что сроки, отведенные команде Telegram на предоставление данных по запросу ведомства истекают. В случае, если руководство мессенджера не предоставит запрашиваемую информацию, Telegram ждет блокировка в России.

Включение в реестр Роскомнадзора даст возможность российским властям потребовать от мессенджера перенести серверы в Россию и хранить на них информацию о пользователях, метаданные их разговоров и переписок, а с июля 2018 года в течение полугода сохранять тексты сообщений и записи разговоров, а также все пересылаемые файлы, по требованию предоставляя их спецслужбам.