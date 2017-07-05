В России внедрение «пакета Яровой» может быть отложено на пять лет

Операторы связи могут получить отсрочку для выполнения требований антитеррористического «пакета Яровой», о чём сообщает газета «Ведомости».

Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, внесённый депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в прошлом году. Суть инициативы заключается в том, что операторы будут обязаны хранить данные о переписке и звонках пользователей в течение трёх лет, а интернет-ресурсы — в течение года. При этом в течение полугода должно храниться содержание переписки и разговоров, включая текстовую, голосовую информацию и видео.

Проект наделал много шума. Его вступление в силу намечено на 1 июля 2018 года, однако операторы говорят, что переходный период слишком короток. Огромные затраты на реализацию «пакета Яровой» могут обернуться повышением тарифов на связь, убытками операторов и, как следствие, замедлением развития отрасли.

Поэтому вскоре после подписания закона в прошлом году сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет — до 2023 года. Как теперь сообщается, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий документ.

Правда, окончательное решение об отсрочке пока не принято. В частности, замечания к проекту высказали представители ФСБ. Поэтому отзыв правительства ещё будет обсуждаться, уточняют «Ведомости».