Черный список недобросовестных интернет-магазинов составят в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ) Дмитрий Ананьев, сообщает БЕЛТА.

Информация о недобросовестных интернет-магазинах будет размещена на специальном ресурсе, концепция которого разрабатывается в настоящее время. Цель ресурса в том, чтобы покупатель минимизировал свои риски при покупке товаров в интернет-магазине. "На многих интернет-площадках можно увидеть, как правило, только положительные отзывы. В централизованном ресурсе будут собраны интернет-магазины, которые нарушают законодательство о защите прав потребителей, торговле, предпринимательской деятельности, налоговое законодательство. Там также будут рекомендации для потребителей, мнение экспертов в форме вопросов-ответов", - рассказал исполнительный директор. Концепция ресурса будет обсуждена с МАРТ и МНС.

По словам Дмитрия Ананьева, большое количество магазинов продолжает продавать товары без кассовых и товарных чеков. "Пользуясь некомпетенцией потребителей, продавцы выписывают гарантийный талон. В результате потребитель не может вернуть или обменять товар. В некоторых случаях товар продается без контрольно-модификационных знаков, сертификатов, указывается недостоверная информация о товаре", - обратил внимание представитель АКИТ.