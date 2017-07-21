Баллы ниже, чем в БГУИР: первые зачисления в БГУ на "айтишные" факультеты

20 июля по итогам первого заседания приёмной комиссии были зачислены студенты на дневную и заочную бюджетную форму обучения. Результаты сразу по пяти факультетам доступны на сайте БГУ.

На дневное отделение факультет радиофизики и компьютерных технологий в этом году набрал 204 абитуриента. Самый высокий проходной балл был среди поступающих на специальность компьютерная безопасность (направление - радиофизические методы и программно-технические средства, туда же поступил и единственный абитуриент без экзаменов. Проходной балл на факультет повысился: вместо прошлогодних 232 необходимо было набрать 284.

На факультете прикладной математики и информатики конкурс был не меньше. Однако же заявлений было подано несколько больше. Из 274 набираемых абитуриентов 26-ти не понадобилось сдавать экзамены. Средний проходной балл также вырос: с 302 до 335. Специальность с самым высоким баллом - прикладная информатика (направление – программное обеспечение компьютерных систем) – в этом году требовала как минимум 372 баллов.

Механико-математический факультет набирал всего 200 абитуриентов, но среди них 8 поступили без экзаменов. Общий проходной балл резко вырос – с 214 до 290, а самыми востребованными специальностями оказались компьютерная математика и системный анализ –336 баллов, математика и информационные технологии– 334 балла.

Напомним, что 17 июля закончился приём документов на бюджетную форму обучения в БГУИР Специальность с самым большим проходным баллом - "Информатика и технологии программирования" – требовала для поступления не менее 380 баллов (из 400 возможных). Это самый высокий проходной балл за 7 лет. На втором месте "Программное обеспечение информационных технологий" и 371, и на третьем - "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" – 370 баллов; в 2016 хватило бы 360).