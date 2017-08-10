Браузер Vivaldi представляет новые функции для людей с ограниченными возможностями

Браузер Vivaldi выпустил версию 1.11, в которую вошли расширенные функции для людей с ограниченными возможностями: улучшенный режим чтения, опции для отключения анимированных изображений и настройки чувствительности мыши при выполнении жестов.

Улучшенный режим чтения

Режим чтения в Vivaldi позволяет комфортно просматривать страницы с текстом, убирая рекламу, видео, всплывающие окна и прочие отвлекающие элементы. С выходом версии 1.11 пользователи могут легко и удобно настроить режим чтения по своему усмотрению, не покидая просматриваемую страницу. Настройки открываются непосредственно в верхней части экрана, где можно быстро выбрать шрифт, размер букв, ширину колонки и высоту межстрочного пространства. Также имеется возможность переключаться между светлым и темным вариантами оформления страницы.

Настраиваемые цветовые темы Vivaldi в режиме чтения – еще один шаг в сторону улучшенной доступности. Пользователи с проблемами зрения могут настраивать цветовое оформление Vivaldi наиболее удобным для себя образом. Теперь у них появилась возможность просматривать и страницы в режиме чтения в привычной цветовой гамме.

Управлять отображением анимированных изображений стало проще

Браузер Vivaldi представляет простой вариант отключения анимированных изображений. Эта опция особенно удобна для тех, кого раздражают мигающие изображения и кто хочет их избежать при просмотре веб-страниц. Новые опции можно вызвать той же иконкой в нижней части экрана, которая позволяет настраивать отображение обычных изображений. Пользователи могут выбрать одну из предлагаемых опций: демонстрировать анимацию постоянно, только один раз или же отключить такие изображения полностью.

Возможность настройки чувствительности мыши

Настраиваемые жесты мышью в Vivaldi позволяют выполнять заданную команду простым движением мыши. С обновлением браузера до версии 1.11 пользователи могут еще более точно настроить жесты мышью, выбрав желаемый уровень чувствительности. Таким образом пользователи могут сами решать, какой должна быть длина штриха, регистрирующего жест мышью. Стандартно минимальная длина штриха – 5 пикселей. С помощью слайдера в настройках ее можно увеличить до 100 пикселей.

Функции Vivaldi, упрощающие пользование браузером

Другие популярные функции Vivaldi для людей с ограниченными возможностями включают: