В России могут ввести НДС для AliExpress, Amazon и eBay

Правительство РФ обсуждает предложение российских онлайн-ретейлеров ввести НДС для их иностранных конкурентов, в том числе — AliExpress, Amazon и eBay. Сайты тех продавцов, которые откажутся платить налог, смогут блокировать через Роскомнадзор.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации», как утверждает издание, разработаны и представлены на рассмотрение заинтересованных ведомств Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

В соответствии с законодательной инициативой, для интернет-магазинов, предлагающих доставку товаров через границу, налог планируется исчислять упрощенным методом. Его размер составит 15,25 процента от конечной цены товара. При этом Федеральная налоговая служба (ФНС) будет иметь возможность направлять торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если требование налоговиков не будет исполнено, ФНС сможет обращаться в суд и Роскомнадзор, а после получения судебного решения — ограничивать доступ к страницам-неплательщикам. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС.