Сегодня вышла новая версия браузера Vivaldi

Браузер Vivaldi анонсирует версию 1.12, в которую вошли три новые функции, добавленные по просьбам пользователей – свойства изображений, расширенная панель загрузок и возможность настройки цветовой насыщенности тем браузера.





Свойства изображения – прямо в браузере

Новая функция, которая позволяет просматривать свойства изображений прямо в Vivaldi, избавляет пользователей от необходимости использовать для этого другие приложения и расширения. В этом суть философии Vivaldi – включать в браузер функции, которые делают работу в сети более удобной и продуктивной.



Всю доступную информацию об изображении можно увидеть, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав из контекстного меню опцию «Свойства изображения». Информация, в зависимости от доступных метаданных файла, может включать такие параметры, как:

Название файла и его адрес в сети

Модель камеры, которой был сделан снимок

Установки диафрагмы и параметры светочувствительности (ISO)

Экспозиция и фокусное расстояние

Гистограмма, баланс белого и цветовая модель

Размеры изображения и файла

Время и дата снимка

Место события

Авторские права

Программа, использованная для обработки изображения

«Профессиональные фотографы и дизайнеры должны оценить быстрый доступ к многоканальной гистограмме и исходным данным фотоснимка. Блогеры смогут просто и удобно просмотреть размер изображения. Фотолюбители же могут использовать эту функцию для того, чтобы почерпнуть полезные знания для своего хобби», – говорит Генрик Хельмерс, дизайнер Vivaldi.

Расширенная панель загрузок

Боковая панель в Vivaldi с быстрым доступом к закладкам, загрузкам, заметкам и истории просмотра – одна из наиболее популярных функций Vivaldi. По просьбам пользователей в новую версию браузера разработчики добавили дополнительную информацию о загруженных файлах. Теперь в панели загрузок можно увидеть название файла, скорость загрузки, ссылку на файл, папку загрузки, а также дату и время сохранения. Пользователи могут сортировать загрузки по имени, типу, размеру, дате добавления, дате завершения и по адресу.





Настройки цветовой насыщенности тем браузера

Другая функция, добавленная по просьбам пользователей в сегодняшнюю версию Vivaldi, – возможность настраивать уровень цветовой насыщенности тем браузера. Цветовые темы Vivaldi раскрашивают интерфейс браузера в различные цвета в зависимости от цветовой гаммы иконки посещаемых веб-сайтов, и в некоторых случаях цвета получаются слишком яркими и раздражающими. Теперь пользователи могут по своему усмотрению снизить насыщенность цветов для тем браузера, воспользовавшись соответствующей опцией в настройках. Просьба о данной функции поступила команде разработчиков Vivaldi через сеть Twitter, и уже на следующий день была выпущена тестовая сборка, в которой настройка цветовой насыщенности тем была реализована.

Создаём браузер вместе

Один из главных принципов Vivaldi – создавать браузер вместе с сообществом пользователей и волонтёров. Пользователи делятся своим мнением, запрашивают новые функции и помогают тестировать программу, таким образом тесно сотрудничая с командой разработчиков Vivaldi.