Samsung установит в смартфоны сенсор качества воздуха

Samsung намерена установить в смартфон сенсоры, анализирующие состояние окружающей следы. Компания уже запатентовала датчик качества воздуха, который будет актуален во многих азиатских мегаполисах с их высоким уровнем загрязнения.

На основании данных анализа смартфон может выдавать рекомендации по ношению противосмоговых масок или же применению других средств. Также он может быть полезен для людей, страдающих от хронических заболеваний дыхательных органов.

Как обычно, получение патента не означает достаточно быстрого воплощения идеи. Однако в данном случая, учитывая, что корейская компания борется за китайский рынок, появление подобного сенсора, скорее всего, перспектива ближайших пары лет.