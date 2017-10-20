Технопарк с бизнес-инкубатором планируется создать в Борисовском районе Минской области, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела предпринимательства комитета экономики Миноблисполкома Денис Курленко, сообщает БЕЛТА.

"Создание субъектов инновационной инфраструктуры становится для Минской области приоритетным. Мы сейчас планируем создание в Борисовском районе еще одного такого субъекта - технопарка, включающего бизнес-инкубатор. Думаю, что при поддержке Минэкономики и Минпрома все получится", - сказал Денис Курленко. Начальник отдела упомянул и о предстоящем Международном конкурсе стартапов и бизнес-форуме SU&IT 2017. "Надеюсь, это мероприятие станет ежегодным.

Это своеобразная площадка на базе нашего бизнес-инкубатора ООО "С нами будущее", на которой смогут встретиться инвесторы и представители IT-сферы со своими стартапами. Думаю, это будет полезно для обеих сторон", - отметил он. Международный конкурс стартапов и бизнес-форум SU&IT 2017 пройдет 21 октября в Минске. В нем примет участие около 1 тыс. человек. Приглашены гости из России, Украины, Молдовы, США, Великобритании, Израиля.