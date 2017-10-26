В России принят закон о блокировке сайтов без суда

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке доступа к сайтам с материалами организаций, признанных в России нежелательными.

Законопроект расширяет включенную в 2014 г. в закон «Об информации, ИТ и защите информации» статью о блокировке доступа к сайтам экстремистской направленности и с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. Теперь под блокировку попадут и сайты с материалами иностранных и международных организаций, признанных в России нежелательными, а также «сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам».

Существующий закон запрещает распространение материалов организаций, признанных нежелательными, в том числе с помощью СМИ и интернета. Но блокировка сайтов нежелательных организаций сейчас может осуществляться Роскомонадзором только по решению судов. Пока был только один такой прецедент: по решению Нижегородского районного суда был заблокирован сайт NED.

Авторы принятого Госдумой законопроекта указывают, что процедура судебной блокировки неэффективна: после вынесения судом решения о блокировке сайта его владельцы имеют три месяца на подачу апелляции, кроме того, они оперативно могут создать новый ресурс.

В этой связи материалы организаций, признанных в России нежелательными, предлагается блокировать так же, как и экстремистские сайты — решением генпрокурора или его заместителей. Такая блокировка должна выполняться «незамедлительно».